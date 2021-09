José Eduardo y Paola Dalay celebran 23 meses de mucho amor

El romance de José Eduardo Derbez y Paola Dalay va viento en popa. Algo que la pareja se ha encargado de dejar en claro con las románticas publicaciones que suelen dedicarse en redes sociales, con las que suelen dejar a más de uno suspirando. Tal y como lo hicieron recientemente, cuando José Eduardo y su novia celebraron 23 meses de noviazgo, una ocasión que sirvió para que los tortolos expresaran todo el amor que se tienen y dejaran en claro que su amor está más fuerte que nunca.

Fue Paola la que le dedicó una linda publicación a su famoso novio a través de sus historias de Instagram, donde además de compartir una romántica postal en la que aparecen coordinando atuendos, muy sonrientes los dos, abrazados y mirándose fijamente a los ojos. Sobre la imagen, Dalay escribió: “23 meses con esta personita que me hace tan feliz”, evidenciando así el gran amor que tiene por el actor, quien no ha dudado en replicar esta historia en su propio perfil, agregando una canción del grupo Calibre 50, con la que le hizo saber lo que siente por ella.

En otras publicaciones que hizo en sus historias de Instagram, Paola compartió algunos detalles de su relación con José Eduardo, a propósito de una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus seguidores, en las que evidentemente no pudieron faltar las relacionadas con el noviazgo que mantiene con el guapo comediante. De hecho, ha sido una de esas preguntas en específico las que más ha llamado la atención de sus followers, pues uno de ellos preguntó: "¿Quién dijo primero ‘te amo’, tu o José Eduardo?”, cuestionamiento al que la joven influencer respondió de inmediato: “Él”, revelando así que fue el hijo de Eugenio Derbez quien dijo la tan esperada frase por primera vez.

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez y Paola Dalay han logrado construir una sólida relación que cada día se fortalece más. De hecho, el mismo actor recientemente reveló que su novia es 10 años menor que él, asegurando que, a pesar de la diferencia de edades, han conseguido compenetrarse a la perfección y entenderse sin problemas. “Está padre la relación, porque ella es muy madura, yo soy inmaduro entonces ayuda. Yo soy como un niñote y ella es más madura y le gira más”, comentó el intérprete entre risas durante una de las transmisiones del programa Miembros al Aire, del que es parte de los conductores.

¿Por qué José Eduardo prefiere ser reservado?

A lo largo de los últimos meses, los fans de José Eduardo también se han preguntado por qué el joven actor ha preferido mantener discreción sobre su romance, lo que se ha visto reflejado en las pocas publicaciones que ha hecho junto a su novia en las redes sociales. “Sí, es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo ni nada, pero luego muchas personas creen que el subir cosas a redes significa dar amor o que eso es la importancia que le das a la pareja. De repente, muchas personas son de: ‘Tú no la subes, tú no la pones, o tú no le dices, o tú no le comentas’, y si no haces eso entonces significa que no amas a la persona, muchas personas piensan así y está pésimo eso, pero mejor alejadito todo…”, dijo en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy.

