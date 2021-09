Eduardo Santamarina revela si es verdad que quiso anular su boda religiosa

Sin duda alguna, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva han construido un matrimonio muy sólido, basado en el respeto y el amor que ambos se tienen, formando así una gran familia al lado de sus respectivos hijos y de la pequeña que comparten en común. Y aunque llevan casados más de 12 años, mucho se ha especulado sobre las causas que llevaron a la pareja a no celebrar una boda religiosa, algo de lo que recientemente hablaron durante un encuentro con la prensa, en donde no pudieron esquivar los cuestionamientos acerca de los rumores que apuntan a que en su momento, el actor buscó anular su matrimonio con Itatí Cantoral para poder así casarse por la iglesia con Mayrín. Con la sinceridad con la que suelen conducirse, Eduardo y Mayrín han aclarado esta situación, echando por la borda todo lo que se dice en torno a ellos y dejando en claro que nunca estuvo dentro de sus planes llegar al altar.

Ajeno a los rumores y con una actitud muy relajada, Eduardo respondió a los cuestionamientos de la prensa, dejando en claro que nunca ha estado entre sus opciones el anular su boda por la iglesia con Itatí, pues considera que se trata de un trámite innecesario. "No, no hemos pensado en eso, pero vamos, ya me casé yo una vez por la Iglesia entonces no es algo que habría que anular, en fin, es todo un proceso, entonces de mi lado, la verdad que no, no lo considero", dijo el guapo actor en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Por su lado, Mayrín, que acompañaba en ese momento a Eduardo, también se refirió al tema, secundando la posición de su marido respecto a la anulación de su primer matrimonio, dejando en claro que para ellos una boda religiosa nunca estuvo entre sus planes. "No, la verdad es que no, o sea, sí me vestí de blanco con ella (su hija Julia) en la pancita, muy bonita, y no es algo que yo personalmente tenga (en mente), ni siquiera lo habíamos pensado, ni platicado, ni nada, no está en ninguno de nuestros planes", señaló la actriz con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, la guapa actriz hizo hincapié en que no han necesitado de una boda religiosa para construir un buen matrimonio, por lo que juntos han aprendido de las experiencias, buenas y malas, logrando formar una sólida relación y una hermosa familia. “Sabemos que la vida en pareja no es precisamente así como que todo miel, pero eso se sabe y se disfruta y es parte del crecimiento de estar acompañado de una persona, porque habla de tu crecimiento como ser humano", sostuvo.

¿Qué ha dicho Itatí Cantoral al respecto?

Por su lado, la jueza del programa El Retador también ha sido cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa de su nueva obra de teatro, en donde con total apertura se refirió al tema de la anulación de su boda religiosa con Eduardo Santamarina, con quien mantiene una relación muy cordial, asegurando que es algo de lo que nunca han hablado, mostrándose abierta a la posibilidad de realizar el trámite, en caso de que el padre de sus mellizos se lo pidiera. “No hemos tocado ese tema, yo como ya me divorcié, no tengo nada, ni idea de casarme. La verdad no hemos vuelto a hablar de ese tema, si él me lo pidiera, lo empezaría”, aseguró la actriz con total sinceridad.

