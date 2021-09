Daniel Arenas celebra la buena nueva sobre la recuperación de Daniella Álvarez: 'Qué belleza Dios mío'

La vida le ha puesto a Daniella Álvarez pruebas muy difíciles, sin embargo, ella ha logrado superarlas de la mejor manera, siempre agradecida y con la disposición de compartir sus aprendizajes. La modelo perdió una pierna luego de que durante una cirugía quirúrgica una complicación clínica le provocara una isquemia. Tras este episodio que marcó su vida, ella ha se ha convertido en la inspiración de muchos gracias a la fortaleza con la que ha asumido la adversidad. Hace unos días, la belleza colombiana cumplió su sueño de crear una fundación para ayudar a las personas que tienen una condición de capacidad física diferente, y en este momento tan importante, estuvo a su lado Daniel Arenas, con quien recientemente había confirmado su noviazgo. Ahora, el actor ha sido el primero en celebrar una buena nueva con respecto a la salud de su novia, quien ha anunciado un importante logro en el camino a su recuperación.

Daniella tomó su cuenta de Instagram para compartir su emoción por un avance en la movilidad de su pie, luego de que los médicos pronosticaran que podía perderla. “¡Qué ganas de compartir estos momentos con ustedes! El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie”, recordó en las primeras líneas de su publicación, la cual acompañó de varios videos en los que se le ve moviendo cuidadosamente su pie. “Aun así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado”, continuó la modelo, quien siempre ha encontrado en fuerza en su fe.

“Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”, agregó Daniella en su mensaje, ante de mencionar a los terapeutas y entrenadores que han hecho posible su evolución. “Y sobre todas las cosas, ¡gracias Diosito, porque me llenas de fuerzas y ánimo para nunca desfallecer en el intento!”, finalizó. Estas palabras conmovieron mucho a sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y celebrar su logro. Pero entre los mensajes, destacó el de Daniel, quien se ha convertido también en una de sus mayores fuentes de apoyo. “Qué belleza Dios mío. Gratitud eterna con nuestro Dios todo poderoso por su bondad”, comentó el actor. “Y gratitud del alma con cada uno de los angelitos que mi Dios puso en tu camino para ayudarte a recuperar sobre todo la confianza de volver a tener tu piecito como antes. Te amo”, agregó el protagonista de SOS me estoy enamorando.

Daniella se tomó el tiempo de responder algunos comentarios de sus seguidores, y por supuesto que reaccionó a las palabras que le dedicó su galán. “¡Gracias a ti amor por apoyarme, cuidarme y querer siempre lo mejor para mí!”, escribió la modelo. “Nuestro amor y nuestros sueños son mi motor más fuerte. Te amo”, agregó.

Gritan su amor en redes sociales

Luego de semanas intentando ser discretos, Daniel y Daniella terminaron por confirmar públicamente su relación. “Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día”, expresó el actor a principios de este mes en entrevista para Radio Fórmula. Y la semana pasado, durante la inauguración de su fundación, la modelo incluyó a su novio en su discurso. “Dicen que cuando una puerta se cierra, el universo se abre… Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños.... Y, sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios: un hombre amoroso y maravilloso”, dijo refiriéndose al intérprete colombiano. “Si Dios nos lo permite, podremos construir nuestro propio hogar: mi sueño más anhelado”, agregó ilusionada. Días más tarde, ambos tomaron sus redes sociales para compartir, por primera vez, fotos juntos. La modelo publicó primero una selfie junto al galán de telenovelas agregando la leyenda: “Mi Valentine”. Un día después, él hizo lo propio, compartiendo un poco más sobre su historia. “Nuestra primera foto. Ahí éramos amigos, hoy somos dos amigos que se aman. Gracias por tu amor y amistad mi tocayita. Te amo con mi alma”, finalizó.

