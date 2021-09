Gigi Hadid y Zayn Malik celebraron el primer cumpleaños de su hija con una fiesta muy especial

Pareciera que fue ayer cuando Gigig Hadid y Zayn Malik anunciaban por todo lo alto el nacimiento de su primera hija a través de Instagram, terminando así con semanas de misterio y rumores, pues la pareja había decidido mantener en completa privacidad esta dulce noticia. Sin embargo, ya ha pasado un año desde aquel maravilloso instante en el que se convirtieron en padres por primera ocasión, por lo que la pareja ha decidido celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial, consintiendo a la pequeña Khai con una increíble fiesta a la que se ha dado cita todo el clan Hadid.

Siguiendo la línea de discreción con la que siempre se han manejado, Gigi y Zayn no han hecho eco de esta celebración tan especial en sus redes sociales. Sin embargo, las hermanas de la supermodelo sí que se han dado vuelo al compartir algunos de los detalles de la linda fiesta de cumpleaños que los orgullosos papás organizaron para consentir a su pequeñita. Fue a través de las publicaciones que hicieron Bella y Alana Hadid en sus respectivos perfiles de Instagram que pudimos ver algunos instantes de lo que fue la celebración de Khai. Eso sí, las emocionadas tías de la bebé se han encargado de ser muy cuidadosas a la hora de compartir las imágenes del festejo de su sobrina, pues han procurado mantener la identidad de la bebé en privado, tal y como lo han hecho los padres, quienes hasta el momento no han presentado a su hija de forma pública.

En las imágenes se puede ver a las orgullosas tías posar con la pequeñita en brazos, así como algunos otros detalles de la fiesta, como lo fue el increíble pastel de tres pisos que mandaron a hacer para esta fecha tan especial, así como a Gigi y a Zayn de lo más emocionados intentando pegarle a la piñata con su hija en brazos. La fiesta estuvo ambientada por increíbles arreglos de globos, y unas letras gigantes con las que deletrearon el nombre de la bebé. El festejo fue de lo más íntimo y solo asistieron el círculo más cercano de la pareja, entre ellos la cantante Dua Lipa, quien no dudó en compartir una fotografía al lado de la festejada.

Los mensajes más especiales para Kahi

Como era de esperarse, las hermanas le han dedicado los mensajes más cariñosos a la festejada, aprovechando la oportunidad para reconocer la gran labor de padres que han hecho la modelo y el exOne Direction. "Feliz cumpleaños al mejor regalo con el que nuestra familia ha sido bendecida…. ¡No sabía que mi corazón podía crecer tanto! Me haces sonreír cuando estoy triste y me haces llorar de felicidad solo porque estás viva. No puedo esperar a verte convertirte en el espécimen más perfecto de todos @gigihadid @zayn gracias por mi mejor amiga para siempre", escribió Bella en su perfil de Instagram, dejando en claro el gran amor que tiene por su pequeña sobrina

Por otro lado, Alana Hadid también dedicó unas lindas palabras a la menor, así como a su hermana, reconociendo la entrega que ha tenido en esta nueva faceta de su vida. “Feliz cumpleaños a una de las mejores cosas que le ha pasado a nuestro pequeño mundo: Khai”, compartió en sus redes. “Ver a mi increíble hermanita convertirse en la madre más maravillosa me hace llorar de orgullo. No puedo esperar a verte crecer, niña, tu tía Alana te ama. Gracias por darnos a este ángel @gigihadid @zayn”, agregó.

