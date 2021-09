Irina Baeva responde a las críticas y comparaciones: 'Uno no puede poner en pausa su vida'

Sin duda alguna, Irina Baeva es una de las celebridades más transparentes del mundo del espectáculo, pues siempre está dispuesta a compartir detalles sobre su vida íntima y a aclarar los rumores que siempre giran en torno a ella y a su relación con Gabriel Soto. Tal y como lo hizo recientemente, cuando fue cuestionada sobre las comparaciones que algunos internautas suelen hacer de ella con otras de sus compañeras actrices o incluso con exparejas de su prometido, dejando en claro que es ajena a todo lo que se dice en torno a ella, sobre todo cuando se trata de comentarios que no aportan nada a su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la hermosa actriz durante un reciente encuentro con la prensa, en donde con total apertura se refirió a las comparaciones de las que ha sido blanco en los últimos días, mostrando una actitud muy relajada y respondiendo de forma tajante. “Uno no puede poner en pausa su vida, en lugar de hacer las cosas porque allá comparan, porque allá dicen esto, porque allá dicen aquello, de verdad uno tiene que aprender a disfrutar porque la vida es solo una y si no es ahora, ¿cuándo?”, dijo la protagonista de telenovelas como Vino el amor, en declaraciones retomadas por el programa Hoy.

La actriz ahondó más en el tema, asegurando que procura no centrarse en los comentarios de la gente busca generar controversia, por lo que prefiere enfocarse en lo positivo. “Mira, en primer lugar, no los leo, porque la verdad solo trato de ver las cosas que honestamente me aporten algo y te digo, la gente siempre va a hablar y la gente siempre va a expresar su opinión la cual es totalmente válida, siempre y cuando se expresen con respeto, con el conocimiento de causa”, agregó la actriz con total apertura.

VER GALERÍA

¿Desea ser mamá?

Irina Baeva se encuentra más que lista para la realización de su próxima boda con Gabriel Soto, un momento que han planeado con mucha ilusión desde hace algunos meses y por el que han decido esperar por algún tiempo debido a la pandemia. Sin embargo, la pareja de actores ya tiene todo listo y todo pare indicar que su gran día se realizará a principios del próximo año, por lo que no pueden esperar más. Ante esta situación, la actriz no ha podido evadir los cuestionamientos sobre si le gustaría formar una familia al lado del guapo y actor y tener hijos con él, una pregunta a la que respondió con total sinceridad. Dejando en claro que la maternidad sí está dentro de sus planes, Irina comentó: “Pues Gabriel tiene dos hijas, ya son como parte de la familia, entonces finalmente pues si nosotros nos vamos a casar, vamos a formar una familia”.

Fue entonces que la guapa actriz se sinceró y admitió que le encantaría convertirse en madre y hacer crecer aún más la familia que ya ha formado con Gabriel y sus dos pequeñas. “Claro que a mí me gustaría tener hijos, todo a su debido tiempo, ahorita no es el momento para eso, pero más adelante vamos a ver”, agregó la artista de 28 años durante el mismo encuentro que sostuvo con la prensa.

VER GALERÍA