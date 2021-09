A corazón abierto, Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija tras dos años de su partida

El amor de Rocío Sánchez Azuara por su hija Daniela ha trascendido más allá de lo terrenal, un sentimiento que se hace más fuerte con el paso de los días, al cumplirse dos años de la lamentable partida de la joven, quien falleció en septiembre de 2019 al perder la batalla contra el lupus eritematoso que padecía. Sin embargo, la conductora de televisión se ha llenado de fortaleza para seguir adelante, no solo compartiendo detalles con sus seguidores de cómo ha llevado su luto desde entonces, sino también emprendiendo algunas acciones a favor de quienes han atravesado por la misma situación que ella. Por tal motivo, la presentadora de televisión se siente muy orgullosa, aunque reconoce que el dolor por esta pérdida será algo que siempre prevalecerá.

Tan sincera como suele ser, Rocío habló de cómo se encuentra en este momento, ante el segundo aniversario luctuoso de Daniela, con quien guardó un enorme apego desde que era pequeña, sobre todo desde el día en que le fue diagnosticada la enfermedad. “Es algo que no se quita ni se va a quitar. Ni siquiera hay un nombre para eso, o sea, si me quedo sin marido me quedo viuda, si me quedo sin papás me dicen huérfana, pero si me quedo sin una hija no hay un nombre asignado para eso…”, confesó en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que ahondó sobre su sentir. “Yo sé que el dolor siempre va a estar presente, pero tengo que vivir el proceso, y el proceso lo vivo todos los días…”, dijo.

Lo cierto es que ante esta situación, Rocío ha podido continuar siempre refugiada en su familia y el trabajo, una de sus mayores motivaciones en estos instantes, en los que además tuvo que enfrentar otra pérdida importante, la de su mamá. “Todos los días le dedico el programa a mi hija y a mi madre, porque mi mamá se fue en noviembre del año pasado, entonces, mi madre era mi fan número uno, y mi hija era una guerrera que al final sabía quién era Rocío Sánchez Azuara…”, quien en ese espacio también habló de la fundación Anaer, la cual se creó desde que su hija fue diagnosticada con lupus. “Esta fundación no solo es para niños, jóvenes y adultos con enfermedades como el lupus, sino enfermedades de tipo reumatoide…”, explicó.

Su vida a partir de los duelos

Para la presentadora del programa televisivo Rocío a tu lado, el duelo no ha sido sinónimo de mayor vulnerabilidad, pues reconoce que siempre ha sido una mujer muy sensible, capaz de externar sus emociones siempre que la situación lo amerite. “No más vulnerable, porque yo siempre he sido muy chillona, yo siempre he sido una persona que expresa lo que siente, porque de donde vengo, la vida es así… Por eso esa sensibilidad siempre ha existido en mí, yo soy vulnerable hasta viendo un perrito en la calle en mal estado…”, contó.

Para Rocío, es muy importante reconocerse como una persona fuerte, pues asegura que a lo largo de su vida ha enfrentado situaciones difíciles, de las cuales hoy atesara las lecciones más importantes. “Soy fuerte, creo que soy una mujer fuerte. He vivido cosas muy duras que las personas cercanas se preguntan cómo no he caído en las drogas… Siempre he tenido los objetivos claros, y sí, tengo carácter fuerte, una mirada fuerte que trato de bajarla porque la gente se me queda viéndome con miedo, pero no soy una persona agresiva…”, reveló.

