Ximena Navarrete y su cariñosa felicitación de cumpleaños a su hermana: ‘Tu sobrina y yo te amamos’

En medio de la feliz etapa que está viviendo con la dulce espera de su hija, Ximena Navarrete se vistió de manteles largos, en esta ocasión, por el cumpleaños de su cómplice de vida, su hermana Mariana quien ha sido su inseparable durante su embarazo. A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Universo compartió varias imágenes al lado de su hermana quien celebró este domingo 19 de septiembre 30 años de edad. Debido a que sólo son ellas dos, las chicas Navarrete tienen una relación increíble y así como Ximena la cobijó el día de su boda, en noviembre de 2018, ahora que la exreina de belleza está por debutar en su papel de mamá ha sido Mariana su principal apoyo.

A través de su cuenta de Instagram, Ximena le dedicó un lindo mensaje a su hermana que acompañó de una imagen captada durante su gender reveal, día en el que se enteró que esperaba a una niña: “Happy Birthday baby @Mariananoro”, escribió al inicio del mensaje que también incluyó otra imagen de las dos: “Que toda la vida sigas sonriendo por muchísimos más festejando juntas. Tu sobrina y yo te amamos”, se lee en su feed donde Ximena resaltó que Mariana está muy feliz con su próximo debut como tía. La cumpleañera está tan entusiasmada que fue ella la mente maestra detrás del festejo de la revelación del sexo: “Mariana dando besos a bebé. La encargada de organizar el gender reveal. La tía más guapa y consentidora. Te amamos tía Maca”, escribió Ximena hace unas semanas sobre su hermana.

Debido a que es la hermana mayor, Ximena siempre ha mostrado su instinto más protector con su hermana a quien considera el obsequió más especial que la vida le ha dado: “Eres el mejor regalo que existe en el universo para mí. Celebrando tu vida hoy y siempre. Te amo”, le escribió la tapatía el año pasado, durante el festejo de cumpleaños de Mariana quien se casó en noviembre de 2018 con Sergio Ponce, con quien se comprometió en agosto de 2017, uno de los momentos más especiales para la familia Navarrete, sobre todo para Ximena que celebró por todo lo alto la boda de su hermana: “Mi @Mariananro se casa. ¡Les deseo lo mejor del mundo @Sergiopo, los quiero mucho! Te amo Mariana”, escribió el día en que su hermana se comprometió.

Durante el confinamiento, Ximena y Mariana tuvieron que llevar su relación a distancia, un tiempo que no fue nada fácil, según compartió la tapatía el año pasado, cuando debido a la pandemia no podía reunirse con su familia: “Recordando momentos cuando podíamos vernos y abrazarnos. Durante la pandemia he podido reflexionar lo importante y valioso que son las personas que nos ayudan a mantener la cordura en tiempos complicados. Tengo que agradecer a las mujeres que han sido mi ancla, por ejemplo, mi mamá y mi hermana, aunque las 3 vivimos en lugares distintos siempre estamos conectadas. Mariana me alegras mis días con tus locuras y risas”, escribió en un álbum donde, para la portada, eligió una imagen de las tres captada en la boda de Mariana.

La gran compañera de Ximena

Debido a que Ximena sólo le lleva tres años de diferencia a Mariana, desde pequeñas han sido muy unidas. Gracias a una foto que la tapatía compartió en Instagram de su infancia, una etapa inolvidable para ambas: “Cuando jugábamos a ser grandes y nos pintábamos la boca de rojo”, se lee como descripción de esta entrañable imagen. Debido a la linda relación que tienen entre ellas, ahora que Ximena está por convertirse en mamá, las hermanas están listas para vivir al máximo esta nueva etapa en la que la bebé se convertirá en la nueva integrante de este dream team que ya se alista para la llegada de la primera nieta en la familia.