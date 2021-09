Desde el público, Lucerito Mijares se convierte en una estrella más en el programa de sus papás

Desde hace poco más de un mes, el público ha sido testigo de la excelente relación de Lucero y Mijares, pues ambos están trabajando juntos nuevamente, ahora en El Retador, el reality show de talentos de Televisa. "Son una pareja increíble, los mejores divorciados que he conocido en mi vida", comentaba hace unas semanas Itatí Cantoral, quien al igual que ellos funge como juez en el programa. Mientras avanza el programa, los cantantes han recibido una visita muy especial en el foro, alquien quien ha estado en primera fila para apoyarlos. Se trata de su hija Lucerito, quien antes ya se había dejado ver justamente junto a Itatí durante las primeras grabaciones de esta producción. "Ya por salir al aire con El Retador y miren a quién tengo conmigo, la 'consen' de vari@s por aquí, ¿verdad?", escribió la cantante en su cuenta de Instagram al compartir un video junto a su hija, quien no dudó en saludar a la cámara. "Ella tampoco pierde detalle y ¡es fan del programa!", agregó en su publicación. Si bien la joven no compartió ningún vistazo de su visita al programa, sí reaccionó al post de su mamá. "No, no, no, qué video tan adorable jajaja", escribió divertida. Haz click abajo para ver esta aparición sorpresa.

