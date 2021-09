'¡Estás creciendo tan rápido!', Fernanda Castillo celebra los 9 meses de vida de su hijo Liam

Aunque Fernanda Castillo y Erik Hayser han procurado mantener su vida personal al margen de la profesional, lo cierto es que tras el nacimiento de su primer hijo, en diciembre del año pasado, la pareja ha decidido compartir parte de esa gran alegría que embarga sus corazones desde que se convirtieron en padres con todos sus seguidores. Ha sido a través de sus redes sociales donde la pareja de actores ha compartido algunos detalles de su vida como papás de Liam, en donde se han dejado ver completamente entregados a esta faceta, sobre todo cuando se trata de fechas o celebraciones especiales. Tal y como sucedió el fin de semana, cuando Fernanda y Erik celebraron el noveno cumplemés de su pequeñito de lo más ilusionados, contando las semanas que quedan para celebrar el primer cumpleaños del bebé.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió una serie de publicaciones en las que se mostró muy nostálgica, recordando algunos momentos de su embarazo y lamentando el rápido pasar del tiempo, sabiendo que su hijo cada día crece más. “Empiezo a extrañar esos días de tenerte pegado a mi pecho, ¡estás creciendo tan rápido! Quieres ver todo y descubrir todo y a veces yo quisiera detener el tiempo y abrazarte fuerte para que nunca dejes de ser mi bebe”, compartió de lo más conmovida, un mensaje que además acompañó de una serie de fotografías en las que se le puede ver de lo más plena, cargando en sus brazos al pequeño festejado, quien plácidamente toma una siesta reposando sobre el pecho de su mamá.

En otra publicación, Fernanda compartió una linda postal en la que se le puede ver presumiendo su pancita de embarazo, luciendo un lindo vestido que dejaba al descubierto su tierno baby bump. Debajo de la imagen, la intérprete escribió: "Cuando me tomaron esta foto pensaba que no se podía ser más feliz… Sí se puede”, dejando en claro que ahora que tiene entre sus brazos a su bebé es la mamá más feliz del mundo.

Además, la actriz compartió una tierna postal en blanco y negro en la que se le puede ver en un momento muy especial con su hijo, el cual ha musicalizado con el tema de Joe Cocker You are so beautiful, dejándose ver en su momento más especial. Al ser una fecha muy especial, Fernanda y Erik incluso recibieron regalos de parte de algunos de sus amigos y familiares, destacando entre ellos un lindo pastel con el que han celebrado los primeros nueve meses de vida.

La ilusión de ser mamá

Para Fernanda, se trata de una etapa de total realización, en la cual ha podido reiterar lo mucho que llena su corazón de felicidad desempeñarse en esta faceta. Por tal motivo, la estrella ha dedicado los mensajes más emotivos a su bebé, como ocurrió durante la pasada celebración del Día de las Madres. “Cuando la vida nos puso a prueba tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, compartió de lo más conmovida, haciendo alusión a la crisis de salud por la que atravesó meses atrás, y la cual por fortuna logró superar, dando muestra de la fortaleza con la que hoy asume cada uno de sus días.

