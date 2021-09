Maite Perroni se sincera: 'El concepto que tenía sobre el amor y las relaciones ha cambiado'

Más allá de la polémica que la alcanzó en la esfera personal hace unos meses, Maite Perroni suele ser reservada sobre este aspecto de su vida y enfocarse en su carrera en la música y la televisión. Sin embargo, la actriz, inmortalizada por su participación en la exitosa telenovela Rebelde, ha sido testigo de cómo un proyecto puede permear profundamente en su lado humano, al grado de que cambiar su visión sobre algunos temas tan importantes como el amor y las relaciones de pareja. Así lo ha reconocido recientemente y ha revelado que incluso ya no le da piensa igual que antes respecto al matrimonio y la maternidad.

Para Maite, El Juego de las Llaves ha sido más que otro proyecto en su carrera, pues según ella misma ha confesado, la ha llevado a replantearse algunos aspectos de su vida personal. “Yo misma tras hacer esto he preguntado: ‘¿Qué es el amor? ¿cómo funciona? y ¿qué se necesita para tener una relación ‘exitosa’?’”, admitió la actriz en entrevista para el diario El Universal. Si bien ha reconocido que no ha podido responder estas interrogantes, consideró positivo que se abra el debate al respecto por medio de una serie como esta. “Creo que el concepto que tenía sobre el amor y las relaciones ha cambiado y seguirá cambiando”, agregó la intérprete, quien comparte créditos en esta producción con actores como Marimar Vega y Horacio Pancheri.

Al respecto de la trama de la serie, que gira en torno a una dinámica de parejas muy específica, Maite dijo no estar dispuesta a ponerla en práctica. “Por mi personalidad no creo que pueda hacer algo como un intercambio de parejas, obvio uno no debe decir 'nunca haré esto', pero hasta ahora no es algo que yo considere”, comentó. Sin embargo, destacó la moraleja que cree que tiene esta historia y que es lo más valioso más allá de la temática. “Sea la manera que se desee vivir una relación, creo que siempre debe existir la comunicación, todo tiene que ser de común acuerdo y llevarlo con honestidad, sosas que también se deben de hacer en una relación más tradicional”, explicó.

Sin embargo, dejó claro que lo que sí se ha transformado en ella a raíz de su participación en El Juego de las Llaves es sin duda la visión que tiene sobre casarse y tener hijos, pues reconoció que antes consideraba prioritario dar estos pasos y ahora no lo ve igual. “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo uy importante, y hoy es algo que no me quita el sueño”, aseguró. Pero esta confesión de la actriz, quien encarna a Adriana Romero en dicha producción de Amazon Prime, no significa que ella esté cerrada a la idea de formar una familia. “Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada”, comentó. Y es que para Maite, hay otras formas de seguir creciendo, ya sea de manera profesional, personal o espiritual. “Hoy tengo un desarrollo profesional que quisiera seguir alimentando, hacer tantas cosas a nivel espiritual y laboral, ahí está mi prioridad”, agregó.

Su sorpresiva ruptura y la polémica

El pasado mes de mayo, Maite participó en el podcast Se regalan dudas, y mientras charlaba con las anfitrionas sobre el tema ¿Cuál es el momento para dejar ir a alguien?, la actriz tomó la palabra y se sinceró sobre su propia experiencia. “Personalmente llevo ya meses de terminar una relación de siete años y medio, en pareja, y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente terminó un ciclo. Venía el proceso adulto de sentarnos a tener ese diálogo en el que pudiéramos decir: ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo, hay que verlo, porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa y, si es así, es mejor despedirnos con ese amor y son honra’”, comentó entonces, refiriéndose a su noviazgo de siete años con el productor musical Koko Stambuk. “Duele mucho, pero fue difícil y al mismo tiempo, fue adulto, sano, como liberador, aunque se oiga raro, porque sí, ya estábamos en etapas diferentes y caminando por lugares diferentes y era difícil sentarse y vernos a los ojos y decir: ‘Se acabó, ¿verdad?’”, agregó. Unas semanas después de que la intérprete se abriera sobre su ruptura, circularon versiones de prensa que la involucraron con un productor de televisión, que después se supo, se había separado de su esposa actriz. La estrella de Rebelde prefirió mantenerse discreta sobre el tema y emprendió acciones legales contra quienes consideró estaban dañando su imagen.