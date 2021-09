Gillian Anderson evita mencionar a su ex, el creador de The Crown, en su discurso de aceptación en los Emmys

Luego de cuatro años de relación y de mantener en secreto su romance, Gillian Anderson y Peter Morgan decidieron poner fin a su historia de amor, lo que sin duda encendió las alarmas entre los fans de la serie The Crown, pues ambos famosos están directamente involucrados en esta producción, pues ella interpreta a Margaret Tatcher en la cuarta temporada de la serie, mientras que él es el guionista de la historia. De hecho, fue Morgan quien se encargó de convencer a Gillian de interpretar a la ‘Dama de Hierro’ en la multipremiada producción de Netflix, lo que finalmente ha llevado a ambos a ser reconocidos por su estupendo trabajo en la entrega del Emmy de esta noche, ella en la categoría de Mejor actriz de reparto en una serie dramática, mientras que él se lo llevó en el apartado de guion. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de todos, es que durante la gala, a pesar de estar en el mismo lugar y de estar nominados por la misma serie, ninguno de los dos se ha referido al otro durante sus respectivos discursos de aceptación. Cabe destacar, que tanto Gillian como Peter se encontraban en un evento satélite a la entrega del Emmy en Londres, desde donde toda la producción siguió la gala, por lo que fue más que evidente lo sucedido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El primero en subir al estrado a recoger su premio fue Peter Morgan, quien ganó el Emmy por su extraordinaria adaptación de la vida de la Familia Real Británica para la televisión. Durante su discurso, se esperaba que el guionista se refiriera en algún momento a su ex, sobre todo porque la actuación de Gillian fue por demás impresionante y sobre todo por la relación que tuvieron en el pasado, algo que nunca sucedió, limitándose a agradecer a todo el elenco y el equipo de producción en general, sin mencionar a nadie en específico.

Lo mismo sucedió durante el mensaje de aceptación de Gillian Anderson, quien no dudó en mencionar a su mánager, a quien le agradeció por todo el apoyo que le ha dado a lo largo de su carrera, y a quien describió como su mejor amiga, mostrándose de lo más emocionada a la hora de recibir su premio, reconociendo el trabajo de todas sus colegas con las que compartió nominación. Evidentemente, la actriz tampoco mencionó a su ex en ningún momento, a pesar de que fue él quien la convenció de tomar este rol tan importante dentro de The Crown, un trabajo que le ha dado su segundo Emmy, luego de 20 años de haber ganado el primero por su personaje de Dana Scully en Los Expedientes Secretos X.

VER GALERÍA

A pesar de haber estado juntos desde 2016, Gillian y Peter trabajaron en conjunto por primera vez en la cuarta temporada de The Crown, llegando a un acuerdo muy razonable que los ayudó a poder separar su relación profesional de la sentimental. “Por nuestra propia cordura, y realmente en beneficio de la relación, teníamos límites muy claros... Yo no voy a comentar los guiones, pero tú no puedes comentar la interpretación", señaló Anderson en una entrevista para la revista Harper's Bazaar.

¿Cómo era su relación?

A pesar de la discreción con la que siempre manejaron su relación, Gillian había decidido compartir algunos detalles de la forma en la que llevaban su noviazgo, dejando en claro que nunca estuvo en sus planes el vivir juntos, pues disfrutaban de su relación tal y como estaba, algo de lo que ambos estaban convencidos. "No vivimos juntos porque si lo hiciésemos sería el final de nuestra relación. Funciona muy bien tal y como está. Cuando nos juntamos es maravilloso”, confesó Anderson en una entrevista para el diario The Sunday Times a principios de 2020. "Funciona muy bien como está, es muy especial cuando estamos juntos”, agregó la eterna agente Scully de Los Expedientes Secretos X. La pareja decidió poner fin a su noviazgo a finales de 2020, según compartió el Daily Mail en primicia. A pesar de que nadie sabía de su separación, la aparición del guionista con Jemima Goldsmith, dejó claro que todo había terminado al momento de más popularidad de su serie.

VER GALERÍA