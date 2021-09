El particular look de Emma Corrin que no ha dejado a nadie indiferente Los guantes con las uñas XL por fuera y el gorro ceñido a la cabeza han sido muy comentados en redes sociales

El regreso de las entregas de premios presenciales ha traído consigo un toque de glamour digno de Hollywood. Como la única entrega de gran nivel que se da fuera de la temporada de premios, los Emmy tuvieron su propio suspenso. No se sabía cómo es que se llevaría a cabo y si gracias a la vacunación se podría tener una entrega como en antaño. Afortunadamente, gracias a diversas medidas, se logró tener una entrega en la que la mayoría de nominados y presentadores se reunieron en Los Ángeles, mientras el resto estuvieron desde Londres -principalmente el contingente de The Crown que no solo fue ampliamente nominado sino que también se volvió el ganador de la noche-. Entre este grupo destacó Emma Corrin, la joven actriz que robó el corazón dando vida a la Princesa Diana, pero que también se ha convertido en tema de conversación gracias a sus muy audaces looks en la alfombra roja.

VER GALERÍA

‘Entiendo que la gente esté molesta’, Emma Corrin sobre su interpretación de Diana en The Crown

El estilo de Emma Corrin más allá de 'The Crown'

Enfundada en un diseño de Miu Miu, que aparentemente fue creado especialmente para ella para esta noche, la británica volvió a hacer gala de su dramático gusto cuando de la moda se trata. No es la primera vez en la que Emma llama la atención con su look, pero al haber sido una entrega presencial -ella como parte del grupo que estuvo desde Soho House en Londres- para nadie pasó desapercibido el look.

Los detalles

Si bien, el vestido en amarillo pálido era uno sencillo con escote strapless y silueta de columna, fueron los elementos extra los que dejaron a todos atónitos. Los guantes largos en la misma tela del vestido emulaban al glamour del Hollywood de la época de oro, pero con un giro completamente diferente. Y es que en los dedos, los guantes con dedos descubieros que dejaban ver a la perfección las puntiagudas uñas XL en negro que llevaba (que en más de una ocasión fueron comparadas con garras). Si su publicación en Instagram da alguna pista, sus uñas hechas por Simone Cummings fueron la parte favorita de su look.

VER GALERÍA

Emma Corrin, la Diana de The Crown, entiende por qué piden que se aclare que la serie es ficción

Haciendo gala de su perfecta piel, la actriz llevaba un maquillaje muy discreto con apenas un poco de sombras amarillas, pero esta elección de belleza era perfecta, pues su rostro se encontraba completamente enmarcado por un sombrero. Más de un comentario en las redes sociales apuntó a que se trataba de un homenaje a The Handmaid’s Tale, mientras que varios más lo comparaban con un gorro para nadar. La realidad es que la pieza es casi idéntica a los gorros con los que Miu Miu complementó los looks de su colección otoño/invierno 2021.

A pesar de que en la serie, se vio a Emma con un look muy tradicional, completamente basado en el guardarropa de la Princesa Diana, la realidad es que se ha visto que la joven actriz tiene un estilo significativamente más ecléctico y no tiene ningún problema en experimentar cuando de moda se trata. Es por esto que la británica se ha vuelto la favorita de las firmas edgy que ven en ella a la modelo perfecta para todo tipo de editoriales. La actriz de 25 años estuvo nominada esta noche a Mejor Actriz en Serie Dramática por su trabajo en The Crown, la serie que se llevó a casa casi todas las estatuillas.

VER GALERÍA