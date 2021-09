'La extraño, la amo...', Toni Costa se sincera sobre su separación con Adamari López

Sin duda alguna, la separación de Adamari López y Toni Costa ha sido uno de los eventos que más ha causado conmoción entre sus seguidores. Y es que la pareja se había convertido en una de las favoritas del público, quienes los consideraban como una de las más estables y fuertes. Sin embargo, la situación cambió en mayo pasado, cuando ambos famosos confirmaban su separación, sin entrar en mayores detalles, dejando a más de uno con el corazón roto. Sin embargo, hace unos días Adamari rompió el silencio y con total sinceridad se refirió a la dura etapa que atraviesa en su relación con el padre de su hija Alaïa, dejando en claro que la situación por la que están pasando ha sido parte de una decisión muy bien pensada y que el cariño entre ellos sigue vigente. Sobre este tema también se ha referido Toni, quien se ha expresado sobre su ex con todo el amor posible, mostrándose dispuesto a luchar por la relación que alguna vez tuvo con la presentadora y asegurando que su amor por ella sigue intacto.

Con el corazón en la mano, el coreógrafo se refirió a la difícil etapa que atraviesa su relación con Adamari, la cual se limita solo al lazo que los une a través de su pequeña hija, por quien han decidido hacer una transición muy tranquila y cordial. En sus declaraciones, Toni ha sido claro en sus intenciones por retomar su relación, dejando en claro lo mucho que añora recuperar la vida en familia que habían construido a lo largo de más de 10 años de relación. "La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar. Hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña. Tenemos que reconquistarnos y volver a enamorarnos para sentir esas mariposillas en el estómago. Extraño el hogar, claro que sí, y extraño todo lo que vivimos. Mis diez años en este país han sido junto a ella", expresó Costa en una entrevista con la revista People en Español.

El bailarín insistió en que lo que más desea es poder lograr un acuerdo con Adamari y retomar su relación, aunque admitió que todo es parte de un proceso que lleva tiempo y que implica la disposición de dos partes. "Claro que sí quiero regresar, pero sé que es una cuestión de tiempo y de cosas que se tienen que dar". Y agregó: "Claro que sí, que estoy dispuesto a hacerlo, pero se tienen que dar una serie de cosas. Esto son dos partes y por mi parte pues sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser", dijo convencido.

Sobre los motivos que los llevaron a tomar esta dura decisión, Toni prefirió guardarse los detalles, asegurando que, al igual que muchas parejas, este proceso les puede ayudar a crecer de forma individual, antes de tomar una decisión definitiva. "Son motivos personales, son cosas que ocurren en muchísimas parejas, y que a veces una ruptura nos puede dejar crecer individualmente para luego llegar mucho más fuertes". Finalmente, Toni volvió a dejar en claro sus deseos de una reconciliación: “Yo deseo que no pase mucho tiempo porque a mí me gusta sentir, me gusta tener el contacto y me gusta afrontar las cosas para que no se enfríen y luego sea menos difícil poderlo arreglar”.

¿Qué ha dicho Adamari al respecto?

Sin duda alguna, Adamari López atraviesa por un momento de muchos cambios, el cual no solo se ha visto reflejado en su físico, sino también en lo que siente dentro de ella. “Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado”, dijo en una reciente entrevista para People en Español. Tal como ella misma lo ha señalado, está segura de las resoluciones que ha tomado, aunque algunas no han sido para nada sencillas. “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, agregó Adamari en la charla con dicho medio, en la que confesó entre lágrimas que sigue amando a Toni. “Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, explicó.

