Juanpa Zurita sorprende a la distancia a Macarena Achaga con el detalle más romántico

El amor de Juanpa Zurita y Macarena Achaga cada día se fortalece más, a pesar de los diversos obstáculos a los que se han enfrentado, pues han demostrado que a pesar de la distancia y de los días que han tenido que pasar separados, siempre encuentran la forma de hacerse sentir uno cerca del otro. Tal y como sucedió recientemente, cuando el blogger decidió sorprender a su guapa novia con un romántico detalle, haciéndose presente a la distancia, emocionando a la guapa actriz que actualmente se encuentra en medio de la grabación de un nuevo proyecto en Buenos Aires, Argentina.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Macarena compartió una serie de videos en los que mostró de lo más emocionada la increíble sorpresa que Juanpa le hizo llegar hasta su camerino. En el video se puede observar cómo comienzan a llegar varios floreros repletos de flores blancas, los cuales abarrotaron el lugar donde se encontraba la actriz, a la espera de la grabación de su siguiente escena. “Feliz no aniversario, @macabeso. Te extraño con locura”, escribió el también actor de Luis Miguel, La serie sobre un video en el que se le puede ver en plena videollamada con su amada, luego de haberla sorprendido, luciendo ambos de lo más sonrientes y emocionados, dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca.

En otro video, publicado en sus historias, Macarena compartió otro clip en el que mostró que en uno de los ramos de flores venía un pequeño sobre con la dedicatoria más especial de parte del influencer para su novia, en donde se alcanza leer: “Te amo y extraño con locura”, escrito con el puño y letra del guapo blogger, dejando en claro así el gran amor que tiene por su hermosa novia.

Amándose a la distancia

Desde hace poco más de un mes, Macarena Achaga hizo las maletas y se mudó, de manera temporal, a Argentina, donde se encuentra grabando su más reciente proyecto actoral, dejando su corazón en México, pues debido a sus compromisos laborales Juanpa no la ha podido acompañar. Sin embargo, a la distancia se ha hecho presente, dedicándole los mensajes más románticos y haciéndole saber lo mucho que desea tenerla a su lado de nuevo. Tal y como lo hizo hace unas semanas, cuando el actor dejó de lado la discreción y dedicó unas lindas palabras a su guapa novia. “Eres mi coincidencia favorita. De alguna forma sin buscarte te encontré. Yo sé, muy cursi y meloso… lo cual nunca pensé ser, pero por alguna razón contigo no me molesta”, expresó el blogger de lo más inspirado, dejando salir su lado más sensible y romántico.

Enfocados cada uno en sus proyectos, han tenido que vivir su amor a la distancia, por lo que no ha dejado pasar la oportunidad de dejar en claro lo mucho que extraña estar a su lado. “Llevamos un mes sin vernos, tú estás grabando en Argentina y yo en México… en el pasado siempre me burlaba de las cursilerías de las parejas y lo dramáticos que eran cuando no se podían ver. Se me hacía completamente exagerado - y heme aquí-, todo embobado. Vaya sape que me dio el universo. Te extraño, pulga”, señaló nostálgico y completamente enamorado. Como era de esperarse, Macarena no tardó en reaccionar a la publicación de su novio y emocionada respondió: "Quiero todo contigo", generando la emoción de los seguidores de Juanpa.