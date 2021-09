Orgulloso, Plutarco Haza admite sobre su hijo Niico: ‘Maneja los medios mucho mejor que yo y mucho mejor que su mamá’

Los fans de Ludwika Paleta y Plutarco Haza serían felices si Nicolás, su hijo en común, hubiera decidido seguir sus pasos en la actuación y para convertirse en un galán de telenovelas, sin embargo, él quiso tomar un camino distinto. Este apuesto joven es un apasionado de la música, y está decidido a hacer carrera en ella, de hecho, ya ha lanzado algunos temas y ha tenido un buen recibimiento. Si bien ser cantante dista de las profesiones de sus padres, sí conlleva también una relación con los medios de comunicación, aspecto muy importante sobre el que su papá lo ha aconsejado. Sin embargo, el actor ha destacado la gran habilidad que tiene su primogénito en el trato con la prensa, y ha explicado a qué cree que podría deberse.

Con más de 30 años de carrera, Plutarco tiene sabe por experiencia cuán importante es la relación de una figura pública con los medios, pues hay un beneficio mutuo entre ambos. No obstante, el actor es consciente que siempre habrá temas de los que pueda resultar difícil hablar, por eso le ha dado a Nicolás algunos valiosos consejos. “Le digo: ‘Aguas, ten cuidado, piensa muy bien tus respuestas, contesta todo lo que te pregunten, pero te van a querer llevar para acá o para allá…’”, contó en el programa De Primera Mano. El joven intérprete, quien dentro de un par de meses cumplirá 22 años, ha tenido ya algunas entrevistas, en las cuales ha hablado de su carrera, pero también ha tocado algunos puntos de su vida personal y de su papel como hijo de famosos.

El actor señaló que si bien a buscado orientar a su hijo, realmente sus consejos no han sido tan necesarios, pues él ha resultado bastante habilidoso en el trato con los medios, lo cual, en su opinión puede tener una explicación. “No ha hecho falta porque creo que, mi teoría, no estoy muy seguro, como a él le tocó todo lo que nos pasó, porque él iba acompañándonos en muchas de las premieres y aeropuertos y cosas, y a él casi lo aplastan como 20 veces, y aunque uno pensaba que trataba de aislarlo de todo esto, pues él veía cómo nos comportábamos nosotros”, comentó Plutarco al recordar aquellas épocas en que estaba con Ludwika. “Entonces yo creo que tanto nuestros errores como nuestros aciertos, yo creo que -los niños son muy inteligentes- ahí se le quedó en una parte del cerebro, qué hacer y qué no hacer”, explicó.

Plutarco y Ludwika se divorciaron en 2008, tras 11 años de matrimonio, y en ese entonces Nicolás tenía apenas 9 años. Esta experiencia, que es naturalmente difícil para cualquier niño, tuvo además una carga mediática por tratarse de figuras públicas. A decir del actor, toda esta atención de los medios, pudo haber repercutido de cierta manera en la forma con la que ahora su hijo se conduce con los medios. “Yo lo veo en sus entrevistas y realmente me sorprende y creo que maneja los medios mucho mejor que yo y mucho mejor que su mamá y dices ‘le voy a pedir consejo yo a él’, porque no sé si nos analizó o vio las entrevistas en Youtube o realmente a los 8, 9 años aprendió de estos momentos tan traumáticos para él y ahora lo hace muy bien”, comentó el intérprete.

La relación con Niico antes y después del divorcio

Plutarco, quien actualmente tiene también un hijo pequeño, ha asegurado que sin importar su agenda laboral, siempre tuvo tiempo para estar con Nicolás, por lo que descartó tener algún tipo de arrepentimiento. “No me reprocho nada, porque a fin de cuentas yo era un papá trabajador, y a fin de cuentas el tiempo que le di fue un tiempo de calidad”, comentaba el mes pasado en entrevista para Ventaneando. “Tan es así que mi relación con Nicolás es excelente, es un chavo bien educado, es un chavo, con un buen corazón, una buena alma, una buena persona, creo que hicimos un buen trabajo”, aseguró entonces. Sin embargo, en aquella ocasión reconoció que su separación de Ludwika obviamente afectó a su hijo, y argumentó que él mismo comprende esta situación, pues la vivió en carne propia. “Veo ciertas cosas que son cicatrices en su vida como en la mía, yo soy hijo de papás divorciados, Nicolás también, y obviamente eso es una cicatriz para cualquier ser humano porque es un momento muy difícil, te rompe tu burbuja”, reflexionó entonces.

