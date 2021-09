Adamari López sobre su separación: 'Hay cosas que no podía permitir por mí y por mi hija’

El pasado mes de mayo Adamari López y Toni Costa hicieron pública su separación luego de casi 10 años de relación. Esta noticia tomó a muchos por sorpresa, pues la pareja era reconocida como una de las más sólidas entre la comunidad latina en Estados Unidos. Ante este inesperado anuncio, surgieron respecto a los motivos que llevaron a la conductora y al bailarín a tomar esta drástica decisión, y más cuando, ya separados, ambos han reconocido que aún han sentimientos entre ellos. Ahora, la puertorriqueña ha abierto su corazón para hablar de las razones detrás de la ruptura con el español y ha reafirmado una vez que el bienestar de su hija será siempre su prioridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La presentadora del programa Hoy Día se encuentra en medio de un proceso, que ella ha afirmado, va más allá de su notable transformación física. “Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado”, dijo en entrevista para People en Español. Tal como ella misma lo ha señalado, está segura de las resoluciones que ha tomado, aunque algunas no han sido para nada sencillas. “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, agregó Adamari en la charla con dicho medio, el cual destacó que la conductora confesó entre lágrimas que sigue amando a Toni. “Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, explicó.

VER GALERÍA

Si bien la conductora quiso dar a conocer públicamente su separación y se ha referido en algunas ocasiones al tema, ha preferido reservarse los detalles más personales de esta difícil decisión. “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, agregó Adamari, quien en el pasado ya había experimentado otra dolorosa ruptura, además de un diagnóstico de cáncer que logró superar.

VER GALERÍA

El contacto sigue y el cariño también

Aunque actualmente Adamari y Toni estén separados como pareja, siguen estando unidos por el amor a su pequeña hija Alaïa. De hecho, hace uno par de meses, los tres disfrutaron de unas vacaciones en Italia como una familia, sin importar el estatus sentimental de la expareja. “Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar”, dijo al hablar de su nena en común. “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante”, expresó la conductora, dejando entrever que no descarta por completo la posibilidad de una reconciliación. “No sé qué va a pasar, no sé si es algo definitivo o no, no lo sé todavía”, admitió- “El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para revaluar y seguir pensando en qué será lo correcto”, agregó. “Él tiene mucho que poner de su parte para ver cómo reconquista. Yo no estoy cerrada a esa posibilidad”, comentó la conductora, quien hace unos días se refirió a Costa en el programa Así se baila: “Hubo mucho amor, todavía hay”.

Por su parte, Toni habló abiertamente de sus sentimientos hacia Adamari, reconociendo tener la esperanza de poderse regresar con ella. “La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar. Hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña”, admitió el bailarín en entrevista con People en Español, medio que informó que el español está en busca de una propiedad, pues ya no vive con López y su hija en la casa que compartían en Miami. “Sí quiero regresar. Me encantaría si es lo que tiene el Señor preparado para nosotros volver a unirnos, llevando la relación y el núcleo familiar a otro nivel”, agregó.

VER GALERÍA