Oops! Rihanna y su accidentada llegada a la after party de la Met Gala

Luego de un año muy complicado para todo el mundo debido a la pandemia, la Met Gala regresó por todo lo alto para deleitar a los amantes de la moda y las alfombras rojas. Y aunque este año se tuvo que retrasar hasta el mes de septiembre -tradicionalmente se lleva a cabo el primer lunes de mayo-, la espera ha valido la pena, pues el desfile de celebridades y de looks fue realmente impactante. Una de las asistentes más esperada de esta velada sin duda fue Rihanna, quien sin duda impresionó a todos con un extravagante diseño de Balenciaga, con el que caminó por las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y si su llegada la gala fue impresionante, no fue distinto a su arribo a la after party que se realizó más tarde por la noche, a donde la intérprete nuevamente impactó a todos con su look. Sin embargo, su llegada a esta fiesta fue un tanto accidentada, pues entre el ajetreo de los fans que esperaban a las afueras del lugar, y la presencia de los medios de comunicación, un elemento de su cuerpo de seguridad casi cierra la puerta de la camioneta en la que viajaba la artista, justo en el momento en el que ella se disponía a bajar. Y aunque la reacción del hombre fue inmediata, algunos de los testigos asustados gritaron, creyeron que la cantante se accidentaría. Da play y mira cómo fue la accidentada llegada de Rihanna a la fiesta posterior a la Met Gala.

