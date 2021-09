¡Suenan campanas de boda! Paulina Pretelini y Fernando Tena se comprometieron

Con la emoción a flor de piel, Paulina Peña Pretelini, hija mayor del expresidente, Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, compartió esta tarde en su cuenta de Instagram la noticia de su compromiso con Fernando Tena, su novio desde 2015. A través de un álbum de cuatro imágenes que documentan el momento en el que el joven se arrodilló para pedirle a la primogénita del exmandatario que se convierta en su esposa: “Sí un millón de veces y para siempre”, escribió Paulina como descripción de este post con el que provocó el júbilo de sus seguidores.

En las fotos, la influencer muestra la emoción que le provocó la propuesta de su novio con quien, en marzo pasado, cumplió seis años de noviazgo. La noticia causó sensación entre los seguidores de Paulina quienes, de inmediato celebraron el compromiso, entre las primeras reacciones destaca la de Sofía Castro quien, en los comentarios, dejó varios emojis de corazón. Por otra parte, Ximena Navarrete, amiga de Paulina le escribió: “¡Qué emoción Pau! Muchísimas felicidades”, el esposo de la exMiss Universo también le dedicó un mensaje felicitándola: “¡Felicidades mi Pau!, les deseo todo lo mejor”. Jacky Bracamontes y Sofía Rivera Torres fueron otras celebridades que le enviaron sus felicitaciones.

Como buena amante de la fotografía, Paulina eligió los cuatro retratos más especiales de esta propuesta de matrimonio de la que no dio, aunque al parecer se encontraban en la Gran Manzana. A tenor de las imágenes, para la joven sí fue una gran sorpresa la pregunta de Fernanda, pues se aprecia que se la hizo mientras disfrutaban de un paseo por un parque. Ataviada en un look casual, la joven no pudo evitar las lágrimas a la hora de ver a su novio arrodillado con el anillo de compromiso en la mano. Tras darle el “sí quiero”, la joven pareja se fundió en un tierno beso que quedó documentado en estas instantáneas que ya son las más especiales de su historia juntos.

El año pasado, durante un Live en Instagram, la hija de Enrique Peña Nieto fue cuestionada por sus fans sobre si tenía planes de casarse, una idea que siempre estuvo en su cabeza y que ahora que es una realidad la llena de felicidad: “Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión", comentó en aquella ocasión. Durante esa misma charla, Pau reconoció que, en su plan de vida también está contemplada la maternidad y una familia numerosa: “Y bueno, yo quiero cuatro (hijos), pero Fer dice que con tres son suficientes”, reconoció divertida y emocionada de formar una familia con Fernando quien, desde hace años, es considerado un miembro más de la familia Peña Pretelini.

La historia de amor de Paulina y Fernando

Fue en 2015 cuando ella tenía 19 años y él 24 que Cupido los flechó. Durante los primeros años de su relación los jóvenes vivieron un noviazgo discreto hasta que, en 2017, la pareja fue captada en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, una imagen que se convirtió en la primera portada juntos. Después de aparecer juntos por primera ocasión en ¡HOLA!, la pareja comenzó a intercambiar cariñosos mensajes en redes sociales donde han compartido con sus seguidores los momentos más especiales de su relación, desde sus viajes, hasta sus aniversarios de novios, fechas en las que se dan vuelo expresándose su amor y dejando al descubierto el gran amor que hay en su relación.