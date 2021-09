'Sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios', Daniella Álvarez sobre Daniel Arenas

Aunque en un inicio Daniel Arenas y Daniella Álvarez fueron muy cautelosos a la hora de hablar de su romance, todo parece indicar que la pareja ya no quiere ocultar más lo que siente, por lo que no han dudado en hablar públicamente de su relación. Si hace unos días era el actor quien confirmaba su noviazgo con la guapa colombiana, ahora ha sido Álvarez quien no se ha podido evitar gritar su amor a los cuatro vientos durante uno de los momentos más especiales de su vida, pues la modelo colombiana no ha dudado en reconocer el apoyo que ha tenido de parte del protagonista de telenovelas como S.O.S. Me estoy enamorando durante los últimos meses y en especial durante el lanzamiento de su fundación, con la cual Daniella busca empoderar a las personas que viven con una discapacidad y ayudarlos a cumplir sus metas.

Fue durante el evento del lanzamiento de la fundación de Daniella que la también presentadora ofreció un emotivo discurso en el que agradeció a su familia, sus doctores y especialistas que estuvieron detrás de ella, llenándola de fortaleza durante el duro proceso médico que atravesó el año pasado y tras perder la pierna izquierda. Fue en ese mismo discurso que la hermosa colombiana dedicó unas palabras muy especiales a Daniel, a quien describió como el hombre de su vida. “Dicen que cuando una puerta se cierra, el universo se abre”, expresó la exreina de belleza con la voz entrecortada. “Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños.... Y, sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios: un hombre amoroso y maravilloso”, dijo la presentadora mientras dirigía su mirada hacia Daniel, quien observaba orgulloso a su novia en primera fila.

En su discurso, Daniella dejó en claro que su relación con Daniel va viento en popa, tanto, que incluso la modelo y el actor ya han pensado en comenzar a construir una vida juntos y formar una familia, algo que según reveló Álvarez es uno de sus más grandes anhelos. “Si Dios nos lo permite, podremos construir nuestro propio hogar: mi sueño más anhelado”, agregó de lo más ilusionada. Cabe destacar, que al inicio de su discurso inaugural, Daniella Álvarez se refirió a Daniel como “el amor de mi vida”, un gesto que sin duda emocionó al orgulloso actor que en todo momento se mostró orgulloso de su hermosa novia.

Las palabras de Daniel para Daniella

Ante el emotivo discurso de Álvarez y el hermoso mensaje que le dedicó, Daniel no pudo más que expresar el gran amor que tiene por su novia, refrendando así su compromiso de seguir juntos por el resto de sus vidas, agradecido por esta nueva ilusión que le ha dado a través de su amor. “Te amo mi ángel. Gracias por enseñarnos tanto gracias por vivir para llenarnos de vida, me inspiras todos los días me llenas de tu amor eterno”, expresó el actor en Instagram, donde Daniella ha compartido el video de su discurso, el cual ha sido aplaudido por todos sus fans.

Finalmente, el guapo intérprete se mostró de lo más emocionado por tener la oportunidad de compartir su vida al lado de la de Daniella y poder ser testigo en primera fila de todos los logros de su novia. “Qué orgullo y bendición ser parte de tu camino, tú también eres el amor de mi vida. Gracias dios por nuestro milagro”, finalizó.

