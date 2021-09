Rebecca de Alba se sincera sobre el matrimonio y además confiesa: ‘No fui madre porque no pude...’

Talentosa, y dueña de una belleza y elegancia naturales, Rebecca de Alba es una mujer plena en todas sus facetas, pues ha alcanzado el éxito en el ámbito profesional y también en el personal. La exreina de belleza está emocionada con su nuevo proyecto televisivo, MasterChef Celebrity, programa a cuyas grabaciones pudo reincorporarse tras superar el Covid-19. En cuanto a su vida privada, la conductora ha confesado que el amor no le ha faltado, de hecho, ha revelado que ha revelado que ha rechazado varios anillos de compromiso. Sin embargo, en una reciente entrevista, ha admitido no estar cerrada al matrimonio, además de que ha reflexionado sobre la maternidad y las razones por las que no pudo concretar este deseo.

Además del reality de cocina que conduce, Rebecca es una de las estrellas de Los mandamientos de una mujer chin&%$#, un espectáculo en vivo con el que se irá de gira junto a Adela Micha y Susana Zabaleta. Durante la conferencia de prensa de este proyecto, la actriz habló de cómo las mujeres y todas las personas exitosas se hacen no sólo de sus triunfos, sino también de sus decepciones. Con este tema sobre la mesa, la guapa zacatecana se sinceró sobre lo que algunos podrían considerar ha sido sus fracasos, aunque aseguró que ella no lo ve de esa forma. “No fui madre porque no pude ser madre, para mucha gente, el fracaso creo, más que algo personal, la gente considera que ciertas cosas que has vivido han sido un fracaso”, comentó De Alba en declaraciones recogidas por el diario El Universal.

La exreina de belleza reveló que ha enfrentado cuestionamientos sobre la maternidad, como si el hecho de no haber tenido hijos no se debiera a razones que iban más allá de su voluntad. “Sobre todo los hombres me han preguntado por qué no quise ser madre, como si fuera algo en lo que fracasé, y en el fondo no pude”, comentó. “Habemos millones de mujeres que no pudimos ser madre”, agregó. Hace algunos años, la conductora reveló en el programa Historias Engarzadas que, durante su relación con Ricky Martin, pese sus intentos por convertirse en padres no lo lograron y que sufrieron una pérdida. Meses antes, se había sincerado sobre el tema de ser madre, y había confesado sentirse plena más allá de no haber tenido hijos. “Lo tomo como es, no es ningún drama o algo que me haya obstruido el camino, que me haya dejado un sufrimiento por el cual yo no pudiera haberme realizado como mujer. Yo sí me siento una mujer realizada, una mujer productiva, una mujer amada, una mujer que ama”, dijo a Televisa Espectáculos en mayo de 2016.

“En una de esas me aviento”, dice sobre el matrimonio

Rebecca mencionó que otro de los aspectos en los que algunos pudieran pensar que ella ha fracasado tiene que ver con casarse, y si bien ella no considera que se trate como tal de una derrota, aseguró que esa es una posibilidad que aún no descarta. “En el caso del matrimonio, pues todavía no me he muerto, en una de esas me aviento. Yo no lo veo como un fracaso, pero otra gente lo ve”, comentó. La conductora ha sido un tanto reservada al abordar detalles de su vida personal, por eso, aunque dejó entrever que no se cierra a celebrar su boda en algún momento, no reveló si actualmente está en una relación sentimental.

Lo que es un hecho es que si Rebecca no ha llegado al altar es porque no ha querido, pues propuestas de matrimonio no le han faltado. “Yo decía: ‘Qué animados, ni se portan bien y quieren casarse’”, contó Rebecca a principios del año pasado en un encuentro con medios de comunicación. “El primer anillo de compromiso que recibí fue a mis 16 años y salí corriendo. El otro fue en la universidad, otro en la Ciudad de México. Fueron como cuatro propuestas ya con anillo”, recordó entonces la guapa zacatecana. A su vez detalló que, en una de esas propuestas, su entonces novio le ofreció el anillo de su abuela. “Me dijo: ‘Quiero que lo tengas’. Y como de película, se puso tan nervioso que le respondí que no lo podía aceptar. Además, no quería casarme con él. Debido a que él temblaba, el anillo se cayó y se fue por una alcantarilla”, recordó la también modelo. No obstante, prefirió no revelar la identidad de ninguno de dichos galanes. “Si es para ti, llegará, no hay que perseguir a alguien para que te haga caso”, aseguró Rebecca, quien además no perdió la oportunidad de bromear sobre su estado civil. “Antes decían que cuando te sentabas en la cabecera de las mesas, nunca te ibas a casar y yo siempre acababa en la cabecera. A lo mejor por eso (no se ha casado), pero tampoco me importa”, comentó divertida.

