Los Fernández ya están en Las Vegas para celebrar el grito de Independencia

Para todo el clan Fernández, ya se ha hecho toda una tradición celebrar el grito de Independencia en Las Vegas. Y es que desde hace unos años, Alejandro Fernández es el encargado de amenizar esta fiesta mexicana en Las Vegas, Nevada, donde se presenta con rotundo éxito las noches del 15 y 16 de septiembre. Como era de esperarse, este año no podía haber sido diferente, por lo que ‘El Potrillo’ y su familia ya se encuentran en el lugar, listos para pasar una noche muy especial, mientras admiran el talento del guapo intérprete, que en esta ocasión compartirá el escenario con su hijo Alex Fernández, todo esto como parte de la gira que realizan por Estados Unidos llamada Hecho en México. A través de sus redes sociales, América Fernández, una de las mellizas del cantante, ha compartido algunos detalles de su arribo a la ‘Ciudad del Pecado’, a donde ha llegado de la mano de su mamá, América Guinart, así como de su hermano y su cuñada, Alexia Hernández, quienes se han dejado ver luciendo increíbles looks de Versace. Da play al video y no te pierdas ningún detalle de la estancia de los Fernández en Las Vegas.

