Andrea Meza sobre las críticas y comentarios negativos: '¡Vivan y dejen vivir!'

Han pasado ya más de cuatro meses desde que Andrea Meza impactó al mundo con su belleza, simpatía e inteligencia, al coronarse como la absoluta ganadora de Miss Universo 2020. Y aunque la hermosa chihuahuense ha logrado ganarse el corazón de millones alrededor del mundo gracias a su encanto, lo cierto es que la ingeniera en software no ha logrado librarse de las críticas y comentarios negativos de algunas personas que no comparten sus ideas. Sin embargo, en la mayoría de las veces, Andrea ha procurado ser muy prudente a la hora de hacer frente a este tipo de situaciones, por lo que sin duda ha llamado la atención el contundente mensaje que ha lanzado recientemente a través de sus redes sociales, donde se ha pronunciado en contra de las críticas no constructivas y los comentarios malintencionados, pidiendo un alto a este tipo de actitudes.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la modelo compartió el mensaje en el que ha pedido un alto a las críticas, ganándose el reconocimiento de todos sus fans, quienes han replicado su mensaje en sus respectivas redes sociales. “¿Por qué solo critican y buscan encontrar algo malo en una persona en lugar de celebrar sus triunfos?”, se pude leer al inicio de su mensaje el cual ha sido escrito con letras blancas sobre un fondo negro. “¡Vivan y dejen vivir!”, agrego de forma tajante, dejando en claro que no permitirán este tipo de conductas en sus redes.

Andrea se dirigió directamente a sus detractores para pedir un alto a las críticas y de una forma muy educada les pidió evitar demeritar los logros de los demás con comentarios negativos. “Trabajen ustedes para que lleguen alto también, en lugar de querer bajar a otros con sus comentarios negativos”, expresó la reina de belleza, ganándose el reconocimiento de sus seguidores.

Hace unas semanas, Andrea Meza hizo frente a los rumores y comentarios en torno a su victoria en Miss Universo, mostrándose de lo más orgullosa de sus logros y destacando el gran trabajo se hizo para poder llegar hasta donde está hoy, haciendo oídos sordos a todo lo que se dice en torno a ella. “Todos lo sabemos y yo me quedo con la tranquilidad de que yo trabajé muchísimo por este título, trabajé muchísimo para llegar a este lugar, fueron cinco años casi, dedicados para prepararme para Miss Universo, estoy viviendo el trabajo de mi vida, lo estoy disfrutando y con eso me quedo”, comentó la hermosa mexicana durante una charla con el programa Suelta la Sopa.

La reflexión de Andrea al cumplir un año más de vida

Sin duda alguna, el 2021 ha sido un año por demás extraordinario en la vida de Andrea Meza. Y es que tras concretarse su triunfo en Miss Universo, la vida de la chihuahuense cambió de la noche a la mañana, convirtiéndose en toda una celebridad internacional al instante. Es por eso que, al celebrar su cumpleaños número 27, Andrea aseguró estar muy segura de sí misma y motivada para lo que viene. “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos…”, explicó en entrevista con el diario mexicano Reforma. “Jamás me ha obsesionado ni la edad ni los comentarios sobre los años. Creo que hay que vivirlos bien, estar orgullosos de la experiencia, de la vida”, agregó.

