Paulina Goto habla de cómo la música le salvó la vida tras la muerte de su padre

Para Paulina Goto, el último año ha estado lleno de contrastes. Y es que en medio del gran momento profesional por el que atraviesa, la cantante tuvo que enfrentar la dolorosa partida de su padre, el señor Eduardo Gómez Gerling, una experiencia que sin duda ha marcado un antes y un después en su vida. A un año de esta dura despedida, Paulina ha querido rendirle un sentido homenaje a su papá, por lo que la intérprete decidió plasmar sus más profundos sentimientos en una emotiva canción a la que ha decidido llamar Libélulas. Y es que para la artista de 30 años, la música ha sido un refugio durante sus horas de nostalgia, por lo que sin duda ha encontrado el consuelo que necesitaba al escribir esta canción pensando en don Eduardo.

Así lo reveló la misma Paulina a través de sus historias de Instagram, donde se mostró sumamente conmovida ante el estreno del videoclip de su canción en Youtube. Y es que además de que la letra está inspirada en las lecciones de amor que su padre le dio en vida, el clip está repleto de las escenas más tiernas que la cantante recuperó de videos caseros, en los que se puede ver los momentos más entrañables que vivió al lado de su papá. “Hoy es un día de mucha nostalgia… Me río, lloro, me vuelvo a reír, vuelvo a llorar, pero estoy muy emocionada, a pesar de que tengo estos ojitos medio tristones, a media asta”, dijo la actriz en un video en el que se le puede ver al borde de las lágrimas al recordar a su progenitor. “Estoy contenta por Libélulas, porque siento que estoy transformando la energía y toda la tristeza y todo el dolor que vivimos hace un año mi familia y yo, porque sin duda la partida de mi padre ha sido muy difícil”, compartió.

Paulina compartió con sus fans el por qué tomó la decisión de rendirle un homenaje a su padre a través de su música, dejando en claro que el entregarse de lleno a su lado más artístico la ha ayudado a procesar todo el dolor que siente ante la ausencia de su papá, y transformarlo en algo muy significativo. “Pero justo esta canción surgió con la intención de transformar la tristeza en arte, en algo bonito, en recordar a mi papá con todo el amor que me dio, que nos dio a todos los que lo tuvimos cerca, y creo que la música tiene ese poder de transformar las cosas, de curar los corazones rotos. A mí la música creo que me ha salvado la vida, por lo menos un par de veces”, expresó la actriz mostrando su lado más sensible.

Las señales de su padre

Con los sentimientos a flor de piel, Paulina Goto explicó a sus fans el por qué decidió inspirarse en estos insectos a la hora de escribir Libélulas, y elegir este nombre para su canción, una de las más significativas de toda su trayectoria. “Sin duda Libélulas es una de las canciones más íntimas, más personales, de las que me siento más orgullosa y que me emocionan así (hasta las lágrimas)”, expresó sumamente emocionada.

“Cada vez que la escucho, me hace sentir cerquita a las personas que amor y que no están aquí físicamente, pero que siento conmigo todo el tiempo y que de alguna forma se están comunicando, y están a través de la música, a través de señales. En mi caso, yo siento que mi papá me manda libélulas y también mariposas últimamente. Esta canción es para recordarme y recordarnos eso, que siempre están ahí, que solo hay que estar abiertos y hay que aprender a escuchar, a entender y a sentir con el corazoncito”, finalizó la intérprete de lo más conmovida.

