Jacky Bracamontes sobre su primera cita con Martín Fuentes: 'Me engañó'

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han formado uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Juntos han escrito una gran historia de amor desde hace más de 10 años, logrando formar una hermosa familia al lado de sus cinco hijas. Y aunque actualmente se han convertido en un gran equipo, lo cierto es que durante su primera cita Martín no fue del todo sincero con Jacky, pues a pesar de que no le gusta bailar, el piloto accedió a hacerlo con ella durante toda la noche, con tal de que su velada fuera especial y ganarse el corazón de Jacky.

Así lo reveló la misma actriz durante una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad habló de lo mucho que le gusta bailar, a propósito del estreno del programa de Telemundo Así se baila, del cual es la conductora. Fue durante esa charla que Jacky recordó su primera cita con Martín y lo bien que la pasó aquella vez, debido a que el piloto de carreras no dejó de bailar con su ahora esposa durante toda la noche, algo que nunca antes había hecho, pero con tal de ganarse el corazón de la también actriz no dudó en complacerla. “Martín me engañó porque cuando lo conocí lo invité a una boda, fue el primer date (la primera cita), una boda de una prima mía y bailamos toda la noche”, contó Jacky sobre esa primera salida.

En aquel momento Jacky se sintió aliviada porque creyó que en Martín había encontrado a su compañero de baile de por vida, algo que desafortunadamente para ella no fue así. "Ese día Martín bailó conmigo toda la noche (pero) ¡nunca más! O sea sí baila dos o tres segunditos, una cancioncita y dice, ‘ay ya vete con tus amigas a bailar’”, reveló entre risas, dejando en claro que, a pesar de no ser el bailarín que ella esperaba, logró ganarse su corazón, por lo que ahora están a punto de celebrar su décimo aniversario de bodas el próximo mes de octubre.

Hace unos días, Jacky ya había hablado de su gusto por el baile, de hecho, en aquella ocasión la actriz también hizo referencia a su esposo, asegurando que a él nunca le ha gustado bailar, por lo que de existir la posibilidad de que pudiera presentar un número de baile en el programa que conduce, lo haría con la ayuda de alguien más y no precisamente de su marido. “Yo en las bodas soy el alma de la fiesta, bailo de principio a fin, me fascina, al son que me toquen bailo, pero yo pienso, en ser una participante y creo que no lo haría bien”. Sobre si, en algún momento participaría, con su esposo, Martín Fuentes, en una competencia de este calibre, respondió entre risas: “A mi marido ni le gusta bailar, entonces estaría complicado. Si tuviera que elegir una pareja sería mi mejor amigo, él, sí le fascina bailar”, explicó durante una charla que sostuvo con el programa Hoy día.

La alegría de Jacky por su nuevo proyecto

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes se ha convertido en una de las presentadoras favoritas del público, por lo que no podría estar más emocionada por encabezar este nuevo proyecto televisivo, todo un reto para ella, pues según ha confesado, es totalmente diferente a lo que ha hecho anteriormente. “Contenta, emocionada, porque, por fin me toca hacer algo diferente, ya llevaba 5 años haciendo La Voz… México, en México, y dos acá en Estados Unidos con Telemundo, entonces, cuando llegó la propuesta de Así se baila fue un sí inmediato, primero, porque era algo diferente, segundo, porque cuando leía el proyecto dije: ‘Wow, qué increíble’. Son famosos que no son expertos en baile”, compartió la intérprete.

