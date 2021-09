Adamari López sobre Toni Costa: 'Hubo mucho amor, todavía hay'

Hace casi cuatro meses Adamari López y Toni Costa anunciaron su decisión de tomar caminos separados, ello tras casi 10 años de relación. Esta resolución no fue nada sencilla para ellos, sin embargo, ambos estuvieron de acuerdo en llevarla a cabo con suma cordialidad, y siempre priorizando el bienestar de su hija en común. Si bien ambos han preferido no ilusionar a sus seguidores con la idea de una reconciliación, sí han dado muestras de su buena relación, de hecho, un mes después de haber dado a conocer su separación, la expareja viajaba con su nena por Italia. Ahora, en medio del estreno de su más reciente proyecto televisivo, la guapa conductora ha admitido, que los sentimientos de aprecio hacia el bailarín no se han esfumado, y también ha mostrado disposición a trabajar con él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Este fin de semana, Adamari se convirtió en una de las grandes protagonistas del estreno de Así se baila, el nuevo reality show de Telemundo conducido por Jacky Bracamontes. La presentadora boricua, quien vivido en carne propia la emoción de competir en un programa como éstos, se desempeña esta vez como jueza. Luego de la participación de Adrián Di Monte y su expareja Sandra Itzel, la presentadora mexicana no pudo evitar destacar su profesionalismo, al unirse en este concurso más allá de sus antecedentes amorosos. “¡Qué bonito tenerlos aquí y que puedan trabajar juntos como expareja porque yo no podría, con un ex no podría!”, reconoció Jacky con toda sinceridad.

VER GALERÍA

Aunque seguramente muchas mujeres opinarían lo mismo que la ex reina de belleza, Adamari confesó que la idea de compartir la pista de baile con una expareja no se le hace descabellada. Así lo reveló cuando Jacky le preguntó directamente si estaría dispuesta a bailar con su ex. “Yo sí, me encanta”, respondió la anfitriona del matutino Hoy Día. “Igual que Sandra y Adrián, pues esa conexión y ese amor que puede haber entre una persona con la que compartiste tanto tiempo no puede terminar tan fácil y yo los vi a ellos bastante bien integrados y creo que si me toca bailar con Toni pues hubo mucho amor, todavía hay, así que podría bailar muy bien en la pista”, aseguró la presentadora, quien siempre se ha caracterizado por su transparencia.

VER GALERÍA

La respuesta de Adamari no dejó lugar a dudas sobre los sentimientos que aún guarda hacia el padre de su hija, sin embargo, no fue el único comentario en el que lo mencionó ante las cámaras. Y es que previo al estreno de Así se baila, la cadena televisiva hizo una transmisión en vivo con los jueces del programa, y ahí la puertorriqueña reveló que Toni sigue siendo su primera opción como pareja de baile. “Si te dicen hoy día tienes un ritmo para elegir y te vamos a dar la oportunidad de una presentación, ¿qué ritmo elegirías?”, le preguntó el conductor Carlos Adyan. “Está difícil, pero yo creería que podría elegir un tango”, respondió, y cuando le presentador insistió en conocer el nombre de su acompañante, ella mencionó al español. “Bueno lo ideal sería con Toni”, reconoció. “Pero la cosa no está como para eso, entonces como que por ahí no va”, dijo haciendo gala de su buen sentido del humor.

El amor que surgió en la pista de baile

La historia de amor de Adamari y Toni nació en la pista de baile del reality Mira Quién Baila, en 2011, ante la mirada de millones de espectadores. La química que lograron como pareja fue más allá del foro de televisión, pues tras aquella participación empezaron a salir e iniciaron una relación sentimental que se prolongó toda una década. Mientras que sus fans seguramente conocían muy bien cómo se dio el flechazo entre la boricua y el español, curiosamente su hija Alaïa no lo sabía. Fue el pasado mes de abril, un mes antes de que se supiera de su separación, que la conductora y el bailarín le contaron cómo nació su amor. “¿Cómo se conocieron papi y mami? Mi gente linda, ustedes conocen mi historia de amor con Toni Costa pero nunca se la habíamos contado a Alaïa, me derrito con su reacción. Tienen que verla”, escribió la también actriz junto a un video de la hoy expareja junto a su hija. “Te vamos a contar que papi y mami se conocieron cuando mamá estuvo en un show de televisión donde papá era bailarín y entonces me pusieron la segunda semana a bailar con papá un tango y papá me besó al final del tango”, recordó ella, antes de ser interrumpida por Toni, quien corrigió a la actriz: “Tu mamá me besó”, comentó el bailarín, provocando una tierna expresión de sorpresa por parte de su nena.

VER GALERÍA