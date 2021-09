¡Encapuchados! Kim Kardashian y Kanye West causan revuelo al llegar juntos a la MET Gala

No esperábamos menos, como cada año, Kim Kardashian sorprendió a su paso sobre la alfombra roja de la MET Gala donde acudió con un atuendo con el que dejó claro que quiere hacer de sus looks encapuchados una tendencia. Tal como se dejó ver hace unos días en Instagram, donde compartió un álbum de imágenes en las que presumió un look cubierto, de pies a cabeza, para su regreso a esta cita benéfica, Kim volvió a confiar en esta vestimenta. Una vez más, Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga realizó un nuevo diseño para que la empresaria se luciera durante su paso por la red carpet de este evento donde también vimos a su mamá, Kris Jenner y su hermana Kendall Jenner.

A pesar de haber confirmado su separación de Kanye West, el rapero acompañó a su todavía esposa a este evento donde él también lució un atuendo cubierto de pies a cabeza. Aunque no se sabe cuál es el motivo de esta cita encapuchada, verlos juntos alimentan los rumores de una posible reconciliación. La pareja arribó a la MET dejando claro que a pesar de estar separados están pasando mucho tiempo juntos y continúan compartiendo gustos respecto a la moda, sobre todo, su afición por este tipo de atuendos que hemos visto, son cada vez más frecuentes en el guardarropa de Kim, quien parece seguir recibiendo consejos del papá de sus hijos a la hora de elegir sus atuendos.

El diseño Balenciaga que lució esta noche resulta muy parecido al vestido de novia que llevó el día de la presentación del nuevo álbum de Kanye West, Donda, donde como parte del performance Kim caminó vestida de blanco como el día de su boda. Todo parece indicar que Kim, Kanye y Demna Gvasalia quieren poner de moda este tipo de look cubiertos que, al menos en la MET Gala, resultaron ser todo un éxito pies, a pesar de no dejar ver sus rostros, la presencia de ambos vestidos de esta manera provocó revuelo en esta red carpet donde el rapero también estuvo muy cercano a Kris Jenner y a su cuñada Kendall quien, para esta noche eligió un lindo diseño de Givenchy.

Arriesgado, pero aplaudido

A través de Instagram Kim Kardashian compartió un par de imágenes presumiendo su atuendo, donde, a pesar de no dejar ver su rostro, la tela le quedaba tan pegada a su cara que se distinguían sus delicadas facciones: “Balenciaga MET 2021”, escribió como descripción de esta publicación donde se aprecia el vestido, con botas negras y una larga cola con el que desfiló sobre la red carpet. Aunque resultó una apuesta muy arriesgada, Kim recibió muy buena aceptación por parte de sus seguidores que, en menos de una hora, le regalaron más de 900 mil likes, aplaudiendo la originalidad de su atuendo para esta noche donde la temática era la moda americana.

A diferencia de los años pasados cuando Kim requirió pasar hora consiguiendo el maquillaje y peinado perfecto para la MET, en esta ocasión, la socialité no presumió su rostro, pero sí usó unas largas extensiones negras que le dieron volumen a la coleta en la que sujetó su cabellera. Aunque este año el look de Kim fue completamente diferente al de Kendall, las hermanas, como en años pasados posaron para las fotos del recuerdo.