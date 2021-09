Jennifer Lopez y Ben Affleck, la prueba viviente de que las segundas partes a veces sí son buenas

Las segundas partes no siempre son buenas, dice un dicho muy popular. Sin embargo, en el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck no es así. Y es que la pareja ha demostrado que, en ocasiones, el regresar con tu ex no siempre tiene que ser tan malo, algo que al parecer están dispuestos a demostrar a donde quiera que van, pues desde que hicieron oficial el regreso de ‘Benifer’ -durante la celebración del cumpleaños número 52 de la cantante-, la pareja no ha dejado de derrochar romance en todas sus apariciones públicas. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos durante el recién celebrado Festival de Cine de Venecia, en donde hicieron oficial su regreso a las alfombras rojas como pareja, en donde hicieron gala de su amor, posando para las cámaras de lo más enamorados, entre besos, abrazos y discretas caricias con las que dejaron en claro que su relación va viento en popa y que, en efecto, las segundas partes a veces pueden ser incluso mejores que la primera. Da play al video y mira el momento más romántico de Jennifer Lopez y Benn Affleck sobre la alfombra roja.

