Andrea Meza parte plaza en la Semana de la Moda de Nueva York

Luego de pasar unas merecidas vacaciones en Hawái en compañía de su novio, Andrea Meza ha vuelto a Nueva York para continuar con los deberes de su reinado de Miss Universo y lo ha hecho por todo lo alto. La hermosa chihuahuense fue invitada a la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más esperados del año en la Gran Manzana, a la que han asistido un sinfín de celebridades que se han dado cita en esta ciudad para disfrutar de los desfiles de moda de las firmas más importantes del mundo. Como era de esperarse, la mexicana ha logrado destacar con sus impactantes looks, apoderándose de las calles neoyorkinas con poderosos looks inspirados en la moda urbana, siempre con el toque de sofisticación y elegancia que ha caracterizado a la reina de belleza.

Aunque con todos sus looks la reina de belleza impactó, ha llamado la atención el que Andrea usó para el show de Nolcha sin duda ha dejado a más de uno con la boca abierta, pues la ingeniera en software lució hermosa en un look de tonos neutros, vistiendo un traje de dos piezas de pantalón de tiro bajo holgado y con pinzas, y una chaqueta larga de color nude, la cual tenía algunas aplicaciones de tela gris en la parte de la solapa, dándole así el toque sport y urbano a su atiendo. La Miss Universo de 27 años complementó su look con un top de cuadros en tonos café y negro, así como con unas zapatillas de color nude en combinación con blanco con los que les dio el toque de elegancia.

Andrea llevó el pelo lacio y suelto, peinado así un lado, así como un maquillaje en tonos ocres y dorados, lo que le dio una apariencia muy natural y fresca. La bella modelo optó por llevar algunos accesorios dorados en el cuello y las muñecas, además de un pequeño bolso blanco que llevó colgado de un hombro.

Fue la misma Andrea la que compartió algunos detalles del look con el que ha causado revuelo, provocando un sinfín de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dejado de alabar el buen gusto y elegancia de la Miss Universo, quien ha logrado crear un estilo urbano llego de sofisticación, perfecto para un evento de moda en la ciudad. Entre los cientos de comentarios ha destacado el de Ryan Antonio, novio de Meza, quien no dudó en enviarle un lindo piropo a su novia: “Luces espectacular, reina”.

El look más natural de Andrea

Hace unos días, Andrea Meza sorprendió a sus seguidores al dejarse ver a través de sus redes sociales lista para comenzar su día ejercitándose en Central Park. Y aunque la mexicana tiene acostumbrados a todos a lucir siempre impecable, con looks muy elaborados que realzan aún más su belleza, en una reciente publicación de Instagram, la Miss Universo ha sorprendido a todos, pues se ha dejado ver sin una gota de maquillaje y haciendo gala de su belleza natural, algo que sin duda ha sido aplaudido por todos sus seguidores, quienes han quedado encantados con la reveladora publicación de la reina de belleza.

Fue a través de sus redes sociales donde Andrea ha compartido la comentada fotografía en la que se le puede ver de lo más guapa, llevando un look muy deportivo de top y shorts negros, que dejaban al descubierto sus largas y torneadas piernas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su look, fue que la Miss Universo va de cara lavada, sin una gota de maquillaje, con el cabello recogido en una cola y posando con un semblante serio para la cámara. Junto a la imagen, la ingeniera solo agregó un emoji de carita exhausta, sin hacer mayores comentarios.

