Gaby Crassus a siete meses de la partida de Rodrigo Mejía: 'Desde donde estés me vas a abrazar'

Los recuerdos de sus días junto a su esposo, Rodrigo Mejía, son para Gaby Crassus sus mayores tesoros, mismos que han servido para rendirle infinitos homenajes al padre de sus hijos desde que lamentablemente ocurrió su partida. Al cumplirse siete meses del fallecimiento del actor, la conductora de televisión le ha dedicado un profundo mensaje, en el cual le reitera el infinito amor que le tiene, ilustrando sus palabras con una fotografía en la que aparecen los dos de lo más cercanos y cariñosos, postal que cobra toda relevancia, pues fue capturada muy cerca de una fecha familiar importante, así lo ha expresado la presentadora, quien ha dado pasos firmes para salir adelante siempre refugiada en sus pequeños.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como era de esperarse, Gaby hizo un viaje al baúl de los recuerdos para mostrar orgullosa la foto junto a Rodrigo, quien le da un beso en la mejilla mientras ella lanza una espontánea sonrisa a la cámara. “Hoy ya son 7 meses. A días de mi cumpleaños me topé con esta foto del 14 de septiembre de 2019, ese día me celebraste mis 40 con una fiesta ‘porque la vida hay que celebrarla’, decías, y aún con el dolor a cuestas agradezco cada segundo a tu lado…”, expresó conmovida la conductora, quien ha sido muy transparente con sus emociones a la hora de abrir su corazón con sus seguidores en redes, quienes le han manifestado su total apoyo durante estos meses.

Y aunque este será el primer cumpleaños de Gaby sin su amado cómplice, ha hecho una importante promesa, la cual busca cumplir como parte de las importantes lecciones que Rodrigo le dejó, pues siempre se caracterizó por ser un hombre muy positivo y apegado a los suyos. “Te prometo siempre celebrar la vida tal como tú lo hacías, todos los días que me resten en este plano. Te confieso algo, Ro, voy a extrañar tu ‘feliz cumpleaños’ a las 12 en punto de la noche, seguido de tus carcajadas porque le habías ganado a mi mamá, y eras el primero en felicitarme…”, afirmó Crassus, quien con este recuerdo dará la bienvenida a un nuevo año de vida. “Pero si de algo estoy segura es que el próximo martes, desde donde estés, me vas a abrazar y a celebrar con la misma sonrisa de esta foto. Te amaré por siempre, Ro”, finalizó.

VER GALERÍA

El golpe más duro para Gaby Crassus

En medio de estos meses de duelo, Gaby habló como nunca antes el pasado mes de abril en entrevista con el programa Mimi Contigo, en donde relató parte de las dificultades a las que se enfrentó cuando el Covid-19 tocó a su familia. “Jamás me imaginé que algo así nos podría pasar, Rodrigo era un hombre sano, tenía 46 años, él no tenía ninguna condición, no había razón para que le pegara así… De repente, de la noche a la mañana, en cuestión de horas, se vino abajo. Él dio positivo el 9 de enero, sábado y el otro sábado, 16 de enero, estábamos en el hospital. Los niños no volvieron a ver a su papá desde el 9 de enero”, reveló.

A pesar de todo, Gaby se puso de pie y siguió adelante, pues tiene muy claro que lo único importante en este momento es brindar seguridad y cariño a sus hijos, quienes han sido su mayor motor. “Me sigo sintiendo, así como esta película de La vida es bella, así me siento que, aunque se me está derrumbado el mundo a pedazos, yo tengo que hace que ellos vean una vida bonita que ellos tengan esperanza, que ellos tengan seguridad que ellos sepan que todo va a estar bien, aunque en este momento no lo esté. Por ellos yo estoy aquí, por ellos yo estoy de pie”, aseguró.

VER GALERÍA