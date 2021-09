Adamari, simplemente impresionante en el estreno de su nuevo show

Sin duda alguna, Adamari López es una de las celebridades más queridas de la televisión. Y es que con su carisma y encanto, además de su belleza, ha logrado conquistar los corazones de todos sus seguidores, quienes a diario la siguen por las mañanas en el programa de Telemundo Hoy día, dónde es una de las presentadoras titulares. Por si eso fuera poco, los fans de la también actriz de 50 años ahora también podrán disfrutar de su presencia en la televisión los fines de semana con su participación en el reality Así se baila, en el que forma parte del panel de jueces. De hecho, Adamari hizo su gran debut como el pasado domingo, una ocasión en la que sin duda deslumbró con su look, dejándose ver de lo más guapa y fresca con su elección de atuendo, convirtiéndose en la protagonista de la noche.

Para esta aparición, Adamari optó por un minivestido strapless de Alice + Olivia, marca de la diseñadora Stacey Bendet, con el que sin duda lució un estilo muy juvenil y apropiado para su tipo de cuerpo. Y es que la conductora lució una figura muy estilizada gracias al corte del vestido, el cual sin duda llamó la atención gracias al colorido bordado con el que fue confeccionado, en el que se podían apreciar lentejuelas y pedrería en diferentes tonos de verde, sobre un fondo negro.

La actriz de telenovelas como Amigas y Rivales complementó su look con una gargantilla a juego con el vestido, así como con algunos discretos accesorios como sus arracadas y anillos de plata. El maquillaje fue en tonos discretos, dejando todo el protagonismo a los ojos verdes de la presentadora, que fueron resaltados con algunos discretos destellos de color. Además, Adamari le dio el toque de frescura a su look llevando el pelo recogido en una cola alta.

¿Qué opina de las cirugías estéticas?

Sin duda alguna, Adamari López se ha convertido en todo un ejemplo de superación y constancia. Y es que la presentadora ha experimentado un inspirador cambio físico, luego de haberse convertido en la embajadora latina de un programa de pérdida de peso que encabeza Oprah Winfrey. Y aunque Adamari está muy orgullosa de los resultados que ha obtenido gracias a su esfuerzo, también se ha tomado un tiempo para responder a quienes han insinuado que su impresionante cambio se debe a que se ha sometido a una serie de cirugías estéticas, dejando en claro que por el momento no está dentro de sus planes someterse a una operación como esa, y que todo lo que ha logrado ha sido a base de esfuerzo y perseverancia, tal y como lo ha registrado en sus redes sociales.

Fue durante una reciente entrevista donde Adamari se refirió a las críticas que ha recibido tras mostrar su increíble cambio físico, asegurando que no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre lo que hace, dejando en claro que las únicas cirugías a las que se ha sometido han sido por cuestiones de salud y no estéticas. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer… Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, comentó la actriz al diario La Opinión.

