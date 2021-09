Otro artista en la familia: Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, presume su faceta de músico

Si de papás famosos se habla, no se puede dejar de mencionarse a Martín Fuentes, el esposo de Jacky Bracamontes, quien ha demostrado ser el más dedicado y cariñoso con sus cinco hijas. Inseparable de sus pequeñas, el piloto ha transmitido además a sus pequeñas el gusto por diversos deportes y actividades al aire libre: esquí en nieve, distintas variantes de surf e incluso les ha dado algunos consejos sobre cómo conducir un auto de carreras (a su tamaño). “Así lo conocí y así me gustó”, confesaba la conductora a la revista la revista Mujer In Time al hablar de la faceta más intrépida y valiente de su marido. Sin embargo, más allá de su destreza física y de su papel como padre, Martín tiene un lado artístico que pocos conocían, y el cual ha presumido ahora, sorprendiendo seguramente a sus seguidores. Y es que seguramente muchos están acostumbrados a ver sus videos surfeando en el agua con sus hijas, o en la pista a punto de subir a su auto de carreras, pero nunca sentado al frente de piano mostrando sus habilidades como músico, tal como ha ocurrido ahora. "Siempre que vengo a visitar a mi mamá me pone a tocar el piano. Me sabia varias canciones pero esta es la única que me acuerdo...", reveló el esposo de Jacky etiquetando a su madre, Virginia Telich. ¿Quieres verlo? Haz click abajo.

