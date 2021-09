¿Se valen los besos entre amigos? Lucero responde

Hace casi un mes se estrenó el nuevo reality show de talentos de Televisa, programa que ha contado con la participación de grandes estrellas, entre ellos Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral. Esta emisión ha generado gran expectación, pues desde hace tiempo, los fans de la expareja ansiaban verlos juntos de nuevo, y seguramente este proyecto los ha dejado más que satisfechos. Y es que además de desempeñar su papel de jueces, los cantantes han compartido algunos detalles de su vida personal, como cuando en una emisión hablaron del crucero que tomaron durante su luna de miel. Ahora, La Novia de América ha opinado respecto a un tema en especial, el cuál podría causar revuelo la luz de su conocida amistad con su exmarido.

Desde que arrancó El Retador, el público ha podido presenciar no sólo el derroche de talento de los participantes, sino también divertirse con el buen humor y simpatía de sus jueces, empezando por Itatí, quien no ha perdido la oportunidad de bromear con sus colegas y de ponerlos en apuros con sus preguntas y comentarios. En la emisión de este domingo, una participante interpretó el famoso tema Amigos no por favor, de Yuridia, y tan pronto como finalizó su número, la estrella de La Mexicana y el Güero lanzó una pregunta que seguro pondría nervioso a cualquiera. “¿Tú que opinas de esa canción, Manuel Mijares? ¿Tú crees que los amigos no se pueden besar en la boca?”, preguntó la actriz, bromista, jugando a coquetear con el cantante, mirándolo además con detenimiento. No es secreto para nadie que en días pasados se ha rumorado sobre supuestos coqueteos en el foro, y no sería de extrañar que Itatí, con su característica personalidad irreverente, quisiera divertirse y entretener al público abonando a estas versiones.

Si bien Itatí lanzó la pregunta directamente al intérprete de Soldado del Amor, Lucero fue quien quiso responderla, y manifestó abiertamente su opinión ante el tema de los besos entre amigos. “Claro que no, no se pueden besar en la boca”, externó la cantante convencida. Tras este comentario, la intérprete de Soraya Montenegro aclaró, en tono bromista, que la pregunta había estado dirigida a Mijares. “Es que yo estaba de metiche”, dijo entre risas La Novia de América. Sin embargo, el cantante nunca reveló su postura ante dicho cuestionamiento, y se limitó a divertirse con las reacciones de sus compañeras.

En programa de anterior a este tuvo también su buena dosis de confesiones, aunque aquella vez lo que dio de qué hablar fue la confesión de Itatí respecto a Manuel Mijares. Berth Oh, uno de los presentadores del programa, insinuó que la actriz estaba enamorada de alguien en el foro. Ella lo negó de inmediato, mientras que Lucero comentó: “Yo hasta me levanté porque estoy muy traumada con eso”, dijo uniéndose al juego organizado por la producción de El Retador. “Yo sí quiero saber”, agregó. De inmediato, se presentaron las pruebas de los sentimientos de la estrella de La Mexicana y el Güero hacia su colega, empezando por un video en el que ella se deshacía en halagos hacía. “A qué mujer no le va a gustar Manuel Mijares, a todas, incluyéndome a mí”, admite Itatí en una especie de confesionario. Inmediatamente, presentaron una recopilación de las interacciones entre ella y el cantante Para amarnos más. “Me parece un hombre ideal, fantástico, guapérrimo… Yo la verdad, con ese soldado del amor, yo sí me andaba yendo al baño de mujeres, cómo no”, agregó, haciendo referencia a dos de los más grandes éxitos musicales del intérprete. “Si yo fuera Lucero lo seguiría iluminando”, agregó divertida. “Si la verdad, mi comadre lucero es poquito compartida, yo sí le ponía unos besos a Manuel Mijares, ¡ah, lo dije!”. A esta serie de confesiones, siguieron las risas de todos, incluida la misma Novia de América.

Itatí y si convivencia con Lucero y Mijares

Más allá de las supuestas confesiones, bromas y demás tintes personales a los que la producción de este reality de Televisa ha apostado para entretener al público, es un hecho de que la relación entre los tres jueces está definida por la amistad y el respeto. “Es lo máximo, son una pareja increíble, los mejores divorciados que he conocido en mi vida”, comentaba la actriz hace unas semanas en entrevista con TVyNovelas al referirse a Lucero y Mijares. “Son tan divertidos que me muero de la risa y se me va el programa volando, les juro que termina y todavía tenemos chismes qué contarnos”, confesó. “Mijares es todo un caballero, de esos señores de antes que ya no hay, un tipazo. Y Lucero es un lucero de verdad, su mamá, su hermano… Todos muy lindos, los conozco desde hace muchos años”, agregó entonces. A finales de julio, la actriz habló por primera vez de su experiencia haciendo un reality show de talentos junto a la expareja, y de inmediato halagó su convivencia. “Qué padres exmaridos, si así les salió el divorcio está muy bien, que lo vuelvan a hacer, son una pareja increíble”, dijo entonces ante las cámaras de Hoy, con su tono bromista.

