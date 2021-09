Melania no queda bien parada en las primeras revelaciones de su excolaboradora

Desde la semana pasada comenzaban a darse los temidos reportes, la colaboradora más cercana de Melania Trump y la única que fue también parte del equipo de Donald Trump, publicará un libro sobre su experiencia en la Casa Blanca. Los titulares se cubrieron con esta información, pues aunque se han publicado un sinfín de libros de extrabajadores y personas cercanas a la pareja, se consideraba que Stephanie Grisham era la persona de confianza del matrimonio y quien más lealtad había mostrado hasta el momento de su renuncia en junio del 2020 después de la lamentable toma del Capitolio. Desde aquel entonces, nada se sabía de la jefa de equipo de Melania, hasta que se dio a conocer su trabajo en este nuevo libro. Aunque en aquel momento no se anticipaba que se publicara ningún extracto del escrito sino hasta el día de su estreno, Politico ha conseguido un adelanto que no deja bien parada a la exprimera dama y podría marcar pauta para lo que se podrá esperar.

I’ll Take Your Question Now: What I Saw in The Trump White House es el título del comentado libro que, como se ha podido ver en este extracto, no tendrá reparo al narrar lo que sucedió en aquel período presidencial. La publicación dedicada a la política, consiguió una copia del libro que se publicará el 5 de octubre y ha difundido un extracto en el que se narra cómo es que Melania se enteró de la toma violenta del Capitolio y su negativa a condenar lo que estaba sucediendo.

“’¿Quieres tuitear que las protestas pacíficas son el derecho de todos los estadounidenses, pero que no hay lugar para el desorden y la violencia?’”, según la publicación fue la pregunta de Stephanie a su jefa, quien respondió simplemente: “No”. El texto revela que en aquel momento, Melania estaba preparando una sesión de fotos de una alfombra que ella había elegido.

Si la respuesta de Melania no la deja necesariamente bien parada en esta cuestión, lo que verdaderamente ha movido olas en la vida política del país vecino es la hora en la que supuestamente la exprimera dama se habría enterado de lo que estaba sucediendo. Pues ha de recordarse que en aquel momento el equipo del mandatario aseguró que Trump no sabía que su vicepresidente, Mike Pence, estaba en peligro, sino hasta tiempo después.

A la par de este extracto, Politico publica un comunicado del equipo de Melania, el cual se ha convertido en el primer pronunciamiento de los Trump sobre el anuncio: “El propósito de este libro es obvio. Es un intento de redimirse después de un pobre desempeño como secretaria de prensa, fallidas relaciones personales y conducta poco profesional en la Casa Blanca. A través de las mentiras y la traición, ha buscado relevancia y dinero a expensas de la señora Trump”.

El déjà vu de este comunicado

No es la primera vez en la que una persona cercana a Melania publica un libro que habla de una situación similar con la exmodelo. Antes de que la pareja dejara la Casa Blanca, Stephanie Winston Wolkoff, quien aseguraba no solo haber trabajado para la exprimera dama, sino haber sido su amiga, publicaba el libro Melania & Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady. A pesar de que Stephanie presentó audios de Melania y narró cómo la polémica chamarra con el mensaje ‘No me importa’ fue completamente planeada, la exprimera dama publicó un mensaje en el que restaba importancia a la situación.

“Recientemente he encontrado que ese ha sido el caso en los grandes medios de comunicación, cubriendo las salaces acusaciones que hizo una antigua empleada que colaboraba en mi oficina. Una persona que dijo que ‘me hizo’, a pesar de que apenas y me conocía, y alguien que se aferró a mí tras la presidencia de mi esposo. Esta es una mujer que secretamente grabó nuestras llamadas en el teléfono, publicando porciones mías que estaban fuera de contexto, luego escribió un libro de chismes ociosos intentando distorsionar mi carácter. Su ‘memoria’ incluía culparme de su mala salud por un accidente que tuvo hace mucho, y por una mala cobertura noticiosa que ella trajo para sí misma y otros. Nunca pensando sobre su propia conducta deshonesta y todo en un intento de ser relevante. Este tipo de gente solo se preocupan por su propia agenda -no en ayudar a otros”, se leía en su sitio web.

