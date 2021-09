James Middleton, hermano de la Duquesa de Cambridge, se casa en Francia con Alizée Thevenet

Luego de tres años de relación y tras haber pospuesto su boda por más de un año debido a la pandemia, el hermano de Kate Middelton, James Middleton, y Alizée Thevenet se han dado el ‘Sí, acepto’ la tarde del pasado sábado 11 de septiembre. La íntima celebración de la pareja, que se conoció por ahí de 2018, se ha llevado a cabo en Francia, país natal de la novia, rodeados del cariño de sus amigos y sus familiares más cercanos.

James dio a conocer la emocionante noticia a través de su perfil de Instagram este domingo 12 de septiembre, en donde ha compartido una linda postal tomada instantes después de haberse jurado amor eterno uy en la que se les puede ver de lo más sonrientes, vistiendo sus atuendos nupciales. Junto a la imagen, James escribió: "Señor y Señora Middleton. Ayer me casé con el amor de mi vida en el hermoso pueblo de Bormes-les-Mimosas, rodeado de familiares, amigos y por supuesto de nuestros perros. Las palabras no pueden describir lo feliz que soy”.

De acuerdo con HELLO!, se cree que entre los invitados estuvieron presentes su hermana Kate, así como su esposo, el Príncipe William y sus tres hijos. Además de Pippa Middleton y su esposo James Matthews, sus padres Carole y Michael Middleton, y sus amados perros, Luna y Mabel.

La hermosa celebración se ha llevado a cabo casi exactamente dos años después de que James y Alizée se comprometiera en Lake District, cuando el novio le entregó a su ahora esposa un impresionante anillo de zafiro, tras un año de noviazgo. Aunque la pareja esperaba casarse en mayo del año pasado, se vieron obligados a posponer su boda dos veces debido a la pandemia del coronavirus. "Están tan felices de que finalmente puedan seguir con sus planes", le dijo a HELLO! una fuente cercana a la pareja. Revista.

Unos testigos muy especiales

No es de extrañar que sus dos perritos tuvieran un papel importante que desempeñar en la boda, ya que James ha revelado en otras ocasiones que fue gracias a su perrita Ella que conoció a su ahora esposa en 2018. Middleton, de 34 años, escribió en The Telegraph: "Los dos (Ella y yo) estábamos en el South Kensington Club en Chelsea. Ella estaba acostada a mis pies debajo de la mesa, cuando me percaté de que podría querer un poco de agua, por lo que la acompañé hasta donde había algunos recipientes con agua al otro lado de la terraza del lugar”, compartió el empresario. "Sin embargo, se dirigió directamente hacia Alizée (que se encontraba en el mismo lugar). Un poco avergonzado, fui a disculparme y traer a Ella de regreso", explicó. "Pero Alizée pensó que yo era el camarero y pidió su bebida mientras seguía acariciando a Ella, que en ese momento estaba de espaldas disfrutando de toda la atención”.

En aquel instante James nunca imaginó que en ese momento estuviera conociendo a la mujer que se convertiría en su esposa algunos años después. "Poco sabía, pero acababa de conocer a mi futura esposa, todo gracias a Ella. Si no hubiera confiado en Ella, no la habría traído al South Kensington Club y no habría podido decir hola a la mujer que se convirtió en mi prometida”, compartió de lo más emocionado. Sin duda, la pareja está ansiosa por comenzar su vida juntos como esposo y esposa y regresar a su nueva casa de campo en el Reino Unido.

