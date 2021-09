José Eduardo Derbez sobre la diferencia de edad con su novia: 'Ella es muy madura'

Aunque José Eduardo Derbez ha sido muy cauteloso a la hora de hablar de su relación con Paola Dalay, con quien lleva poco más de año y medio de relación, el actor poco a poco ha comenzado a compartir con sus fans detalles de lo que sucede al interior de su vida íntima, sobre todo después de que decidiera hacer público su romance. Tal y como lo ha hecho recientemente, cuando el actor se ha referido a la diferencia de edad que existe entre él y su novia, dejando en claro que a pesar de que son 10 años los que separan sus fechas de nacimiento, han logrado acoplarse a la perfección.

Fue durante una de sus participaciones en el programa Miembros al aire, donde el también comediante se refirió a la relación que ha formado al lado de Paola Dalay, y con la que se encuentra muy contento, admitiendo que cuando la conoció le preocupaba un poco el tema de la edad, por lo que incluso habló con los papás de su novia. “Hablando de diferencias, yo con mi novia, cuando vi la diferencia de edad lo que me preocupaban eran sus papás. Entonces fui con sus papás, vi que los papás no había (problema) y dije como órale va”, comentó el intérprete. “A mi novia ahorita le llevo 10 años y sí se me hace (mucho)”, agregó.

Ahora, el artista de 29 años y su novia han logrado formar una sólida relación y de hecho en pocos meses cumplirán dos años desde que decidieron comenzar a escribir su historia de amor. Eso sí, el actor ha reconocido la madurez de Paola, con quien se ha acoplado perfectamente. “Está padre la relación, porque ella es muy madura, yo soy inmaduro entonces ayuda. Yo soy como un niñote y ella es más madura y le gira más”, comentó el intérprete entre risas.

¿Está listo para llegar al altar?

Aunque José Eduardo y Paola están muy enamorados y disfrutando de su relación al máximo, todo parece indicar que hasta el momento no tienen planes de llevar su relación un paso más adelante, por lo que los planes de boda aún no están en un horizonte cercano. Así lo reveló el mismo actor durante una de sus recientes participaciones en el programa Miembros Al Aire, en el que fue cuestionado por una invitada sobre la fecha de boda. Esta pregunta lo tomó por sorpresa, sin embargo, con toda tranquilidad expuso su postura de llevar las cosas con calma. “No por qué, no, vamos bien, vamos a tiempo”, comentó.

En otro momento de la emisión, los conductores reflexionaban sobre el tema de la edad y cómo la asumen, y José Eduardo confesó que, si bien aún se siente joven, en algunos aspectos ha sentido cierta presión social en lo que respecta a formalizar aún más su relación amorosa. “Estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando”, admitió el actor. “Así de que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos…”, agregó al ahondar en su punto. A finales del pasado mes de mayo, José Eduardo ya había expresado su opinión respecto a dar un paso más en su noviazgo, pues fue cuestionado en el programa Hoy sobre si tenía previsto a corto plazo casarse con Paola. “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, dijo entonces.

