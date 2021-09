El bizarro look con el que Kim Kardashian impactó en Nueva York

En una época en la que los cubrebocas se han convertido en parte de la rutina diaria, Kim Kardashian parece querer imponer una nueva moda. Y es que la famosa empresaria, perteneciente a una de las familias más famosas del mundo, ha impactado nuevamente con un look que raya un poco en lo bizarro, pero que no ha dejado a nadie indiferente, pues se ha dejado vestida de pies a cabeza en cuero negro. Y cuando decimos de pies a cabeza lo decimos muy en serio, pues la pieza que más ha llamado la atención de todo su look sin duda ha sido la máscara de cuero que ha llevado puesta, la cual le cubría prácticamente toda la cabeza, mientras caminaba por las calles de Nueva York, dejando a más de uno con la boca abierta.

A través de su perfil de Instagram, Kim ha compartido una serie de fotografías de su más reciente aparición pública, en las que ha mostrado algunos detalles de su extravagante look. Para esta ocasión, la empresaria optó por un diseño de Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga, el cual estaba compuesto por un body de cuero negro, una gabardina del mismo color y textura de Vetements, además de unas botas largas negras hasta la rodilla y guantes de cuero de Balenciaga. Lo que sin duda llamó la atención, fue la máscara que la socialité usó y que era parte de la misma gabardina, la cual cubría toda su cabeza y tenía unos cierres plateados a la altura de los ojos y la boca, así como unos arillos a modo de aretes, regalando a sus fans una vibra muy BDSM.

Como era de esperarse, Kim Kardashian complementó su look con un pequeño bolso en color plateado de la misma casa de modas, dándole a su atuendo un toque de feminidad entre tanto cuero y la rudeza de su estilo. Además, dejó espacio para su peinado, con una cola de caballo alta que salía de lo más alto de la estilosa máscara con la que sorprendió a todos.

Su otro look de máscara

El mes pasado, Kim Kardashian asistió a la fiesta de escucha del nuevo disco de Kanye West Donda, a la que asistió con un modelo muy parecido al que usó esta tarde en Nueva York. En aquella ocasión, la hermana de Kourtney Kardashian asistió con un total look negro de Balenciaga, llevando una máscara muy parecida a la que usó hoy, con cierres en los ojos y en la boca. Sin embargo, este look no era de cuero y era de una tela que lo único que dejaba al descubierto eran sus curvas, así una larga trenza que sobresalía por encima de la mascarilla.

De hecho, todo parece indicar que Kim y su exmarido aún están conectados entre ellos, pues Kanye lució un estilismo muy parecido al de la madre de su hijo, pues también salió vestido de color negro y con una máscara que le cubría todo el rostro. Además, los pequeños de la pareja también asistieron a apoyar a papá vestidos todos de color oscuro.