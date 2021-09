'Eres mi destino y esto era inevitable', Sofía Rivera Torres a Eduardo Videgaray a un año de su compromiso

Hace un año, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres sorprendieron a todos sus seguidores al compartir la emocionante noticia de su compromiso, una decisión que tomaron tan solo unas semanas después de haber celebrado su primer aniversario de noviazgo. A la distancia, la bella actriz se ha tomado un momento para recordar aquel idílico momento en el que de rodillas, Eduardo le pidió que se convirtiera en su esposa, un deseo que se convertiría en realidad tan solo unos meses después, comenzando así un nuevo capítulo en su increíble historia de amor.

A través de su perfil de Instagram, Sofía compartió de lo más emocionada unas fotografías inéditas del día de su compromiso, en donde hemos podido apreciar más detalles de aquel romántico momento, en el que rodeados de rosas blancas y alumbrados por la luz de las velas se dijeron 'Sí, acepto'. Junto a las imágenes, la también conductora dedicó unas románticas palabras para Eduardo, refrendando así el gran amor que le tiene y lo afortunada que se siente de poder compartir su vida al lado de la del presentador. “Hace un año, antier, 9 de septiembre del 2020, me pediste acompañarte por siempre en este viaje llamado vida, haciéndome la mujer más feliz mundo. Ojalá todas las decisiones de la vida fueran así de fáciles”, compartió de lo más conmovida.

Sofía no dudó en resaltar en su mensaje que han sido justo las cosas más simples de la personalidad de Eduardo las que hicieron que se enamorara perdidamente de él y de las cosas que le hicieron saber que estaba lista para entregarle su corazón. “Mujeres y hombres que han dejado de creer en el amor, les tengo un mensaje: ¡existe! No se den por vencidos, no se conformen con nada menos que absoluta paz y certeza, no se dejen cegar por banalidades”, compartió la actriz, para después hacer referencia a las cualidades de su amado Eduardo. “Quédense con quien los llene de besos al despertar, quien les mande ese mensaje para saber que ya llegaron bien a casa, quien vuelva a llamarles después de colgar para escuchar su voz una vez más, quien les haga caras y gestos ridículos con tal de escucharlos reír, quien los haga entender que todos esos corazones rotos y desilusiones valieron la pena porque hoy están entre los brazos correctos”, agregó.

La actriz de la telenovela Si nos dejan concluyó su mensaje con una tierna declaración de amor para Eduardo, con la que dejó en claro que su amor está más fuerte que nunca. “Te amo @eduardovidegaray… Y hoy sé que todo lo que pasó antes del 13 de Agosto del 2019, cuando decidimos ser pareja, fue solamente para prepararnos para la aventura más espectacular de nuestras vidas. Eres mi destino y esto era inevitable”, finalizó Sofía, provocando una romántica respuesta de su esposo: “Gracias por enseñarme que los sueños se hacen realidad…”, respondió emocionado Videgaray debajo de la publicación de su amada.

Dos años de mucho amor

El pasado 13 de agosto, Sofía y Eduardo celebraron su segundo aniversario, mientras realizaban un viaje de placer por España. En aquella ocasión, la pareja no dudó en hacer eco de esta fecha tan importante de sus vidas, por lo que decidieron compartir su felicidad con todos sus fans. “Me casé con mi mejor amigo… y no lo digo a la ligera. ¡Estoy tan orgullosa de nosotros! No solamente tenemos la relación más fuerte, sólida, honesta y cercana de todas las que he visto (propias y ajenas) sino que además ¡tenemos una amistad pkm!”, expresó la actriz de lo más enamorada. “Amor de mi vida, ¡qué felicidad que nos elegimos, qué suerte tengo de tenerte! Me fascina nuestra complicidad, cómo ya nos conocemos al grado de leernos la mente, nuestra comunicación por medio de miradas, nuestro auténtico entusiasmo por estar juntos”, agregó.

Por su lado, Eduardo también le dedicó unas lindas palabras a su esposa, en las que expresó lo mucho que la ama, dejándose ver completamente enamorado y feliz por la linda etapa por la que atraviesa. “Celebrando nuestros primeros dos años juntos. @sofiariveratorres #ADMV Nadie creyó en nosotros, solo nosotros. ¡Te amo!”, escribió el presentador de lo más emocionado, haciendo referencia a la fecha en la que decidieron comenzar su relación a través del hashtag #13deagosto.

