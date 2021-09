Lucero y Mijares dan muestra de su cercanía durante su más reciente concierto

Tan cómplices como siempre, Lucero y Mijares han hecho gala de la linda relación que han construido a lo largo de los años e incluso después de su separación. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos en el reciente concierto que han ofrecido en conjunto, en el que además de deleitar a los asistentes con lo mejor de su repertorio, ambos se mostraron de lo más unidos y felices de poder compartir un momento musical muy especial, tal y como lo hicieron hace unos meses de manera virtual, pero en esta ocasión ante la presencia de su público, que durante toda la velada no dejó de celebrar la complicidad que existe entre ambos y que quedó en evidencia con las sonrisas, las miradas y hasta los inocentes besos que compartieron durante su show.

Luego de un año marcado por la pandemia, Lucero y Mijares volvieron a los escenarios en una velada que sin duda quedará marcada en el corazón de todos sus fans, quienes deseaban verlos juntos cantando sus más grandes éxitos. Y aunque todo el concierto estuvo plagado de momentos memorables, sin duda uno de los instantes más ovacionados fue cuando sonaron los primeros acordes de la canción Si me tenías, un tema del que se dice lleva una fuerte dedicatoria para Lucero y que se ha convertido en una de las más queridas del repertorio de Mijares. De hecho, recientemente la cantante dejó en claro que no le gustaba ese tema, a pesar de que su exmarido ha explicado que no fue creada pensando en la también actriz. Es por eso que a los asistentes tomó por sorpresa el hecho de que Lucero cantara a dueto esta canción con Mijares, ganándose así por completo el corazón de todos los asistentes, quienes no dejaron de corear el éxito del intérprete.

Otro de los momentos que han emocionado muchísimo a todos y que se ha vuelto viral, fue cuando ambos interpretaron el cover de la canción Amante bandido de Miguel Bosé, Lucero no dudó en regalar un tierno beso en la mejilla al padre de sus hijos, quien con total alegría lo recibió mientras cantaba una de las frases que hacía referencia a un beso, elevando así los ánimos de todos los asistentes, quienes registraron este instante tan especial con las cámaras de sus celulares y que compartieron en redes sociales, donde de inmediato se hizo viral.

¿Canciones con dedicatoria?

Aunque en un principio Lucero y Mijares decidieron mantener en completa privacidad los detalles de su separación, ahora que han pasado más de 10 años de aquel momento de sus vidas, la expareja ha roto el silencio respecto a uno de los rumores más sonados de aquel entonces, el cual apuntaba a que ambos se habían dedicado dos de sus canciones más fuertes de desamor. Sobre este tema hablaron con completa sinceridad durante el programa El Retador, del cual ambos forman parte del panel de jueces, haciendo referencia a la canción Me tenías, la cual siempre se creía estaba inspirada en su separación. “Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más”, expresó Mijares durante una de las intervenciones en el show de Televisa.

Sin embargo, Lucero tenía una ligera sospecha de que la canción sí estaba dedicada a ella, haciéndole saber a su ex que nunca le gustó y que la consideraba una mala canción. De hecho, la también actriz aprovechó la ocasión para sincerarse y revelar que ella sí le dedicó un tema a Mijares, pues dijo, se sentía dolida por la canción que previamente él había sacado. “Ya fue de ardida, porque dije ‘de ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba No pudiste amar así”, reveló entre risas.

