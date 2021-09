Dayanara Torres, más feliz que nunca reconoce que está enamorada La exMiss Universo no descartó la posibilidad de llegar al altar con su actual pareja

Después de una larga temporada soltera, Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony, está nuevamente enamorada. Luego de una época enfocada en su carrera profesional y en los logros de sus hijos, Cristian y Ryan, quienes son su prioridad. A sólo unas semanas de celebrar el cumpleaños número 18 de su hijo menor, la presentadora sorprendió a sus fans al revelar que le se ha dado una nueva oportunidad en el amor, a casi dos años de cancelar su compromiso matrimonial Louis D’Esposito, relación sentimental que terminó meses después de que la exreina de belleza confesara que estaba luchando contra el cáncer de piel, una enfermedad que ya superó.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La vida le sonríe a Dayanara Torres quien, en entrevista con Michelle Galván, en el programa Primer Impacto, reveló que está feliz cuando le preguntaron si era verdad que está saliendo con un misterioso galán de origen latino: “Sí, sí, creo en el amor y estoy contenta. Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz”, comentó risueña, mientras mantenía el secreto de la identidad de su galán. En esta conversación, la puertorriqueña reveló que está abierta a la posibilidad de llegar al altar: “Casarme, no sé, yo creo que sí”, dijo ilusionada. Aunque ha tenido propuestas de matrimonio, tras su ruptura con Marc, la exMiss Universo sólo se ha casado con el cantante con quien, sostiene una excelente relación.

VER GALERÍA

En esta entrevista, Dayanara también habló de su salud, un tema del que está muy pendiente, luego de atravesar por el episodio de cáncer: “Todo bien, oro mucho, porque uno no sabe qué pueda estar por ahí”, confesó. Cuando recordó este tema, la exreina de belleza tocó el tema de su exprometido quien, decidió terminar la relación, justo cuando ella estaba en medio de su tratamiento: “No entiendo, tantos años dedicada a mis hijos, nunca conocieron a nadie, o sea, esta persona parecía el correcto y pues se conocieron, salíamos en familia, viajamos en familia, pero desafortunadamente, cuando pasa lo del cáncer y mi tratamiento era mucho para él y pues fue honesto y lo dijo”, reconoció Torres.

El último logro de su hijo Ryan

Tal como lo dijo en esta entrevista, desde su divorcio con Marc Anthony, ella se dedicó por completo a su papel como mamá, una faceta que adora desempeñar y en la que vimos muy contenta en junio pasado cuando, junto con el cantante, acompañaron a su hijo Ryan en su graduación de High School, un día en el que la familia cobijó al joven quien, orgulloso de este logro, posó con sus padres: “¡Felicidades mi Ryan! Qué orgullosa me siento de ti, de todo lo que has logrado, de tu gran talento, tu forma de ser y tu gran corazón. ¡Eres lo que siempre soñé! Eres un luchador, nada te detiene mi niño tan fuerte, con su espíritu, mi león, poderoso, inteligente, siempre enseñándome a ser fuerte, a no tener miedo y a nunca mirar abajo”, le escribió Dayanara.

VER GALERÍA

En 2017, durante su participación en el programa Mira quién baila, Dayanara reconoció, en entrevista para ¡HOLA! Tv que su prioridad siempre han sido sus hijos: “El papel principal mío es ser madre y hacerlo bien, yo hago cuanta cosa de Halloween, en lo que yo me pueda involucrar, yo soy la chofer, desayuno, comida y cena, ¿me entiendes?, es mi vida”. En aquella conversación la puertorriqueña agradeció a Marc por apoyarla en esta competencia de la que actualmente es juez: “Me siento dichosa, bendecida de que, como te dije antes, el papel de madre es el que quiero hacer perfecto y que el padre de mis hijos me diga que lo hago bien, ¡Gloria a Dios!, qué lindo que me mandó ese mensaje, qué lindo que está orgulloso de lo que estoy haciendo”, reveló en aquella ocasión.