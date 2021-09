Sharon Fonseca revela si a su pequeña Blu le gustan o no las fotos

Faltan unas cuantas semanas para el primer cumpleaños de Blu Jerusalema, la hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, ocasión que seguamente la pareja celebrará a lo grande. Y es que esta nena es su mayor adoración, y prueba de ello es que desde que llegó se apoderó de sus redes sociales con su ternura. Ya sea de viaje por Roma, o en una escapada a la playa, esta pequeña es la protagonista de las publicaciones de sus famosos papás, quienes, orgullosos, no pierden la oportunidad de compartir algunos momentos en familia. "Ella me hace apreciar mucho más cada detalle del día a día", expresaba hace poco la venezolana, quien ha encontrado en la maternidad el mejor regalo de vida. En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la modelo respondió a lo que reveló, es una duda constante de sus seguidores, y que está relacionada justamente con su hija. Y es que algunos internautas han preguntado si a la bebita no le gustan las fotos, pues según ellos, parece seria en algunas imágenes. La guapa mamá ha explicado esta situación, y no sólo eso, pues ha compartido además un encantador video Blu en sus primeros intentos por caminar, ¿quieres verla? Haz click abajo.

Loading the player...