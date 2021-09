Rommel Pacheco sobre el emotivo momento en Tokio tras su último clavado: 'Me rompí por dentro'

Luego de casi tres décadas de trayectoria y tras representar a México en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos, Rommel Pacheco se despidió de los trampolines en Tokio 2020, a inicios del pasado mes de agosto. Sin embargo, pese a sus esfuerzos y preparación, el clavadista no pudo llevarse a casa una medalla. Así, tras su última participación, los sentimientos afloraron y una vez salió del agua, protagonizó un momento muy emotivo junto a su entrenadora. El destacado atleta yucateco regresó al país, y aunque ya ha pasado un tiempo desde aquella conmovedora escena, ésta sigue estando presente en los recuerdos de muchos. En una reciente charla, Rommel se ha sincerado sobre su sentir en aquellos instantes tan significativos en su carrera, lo cuales nunca olvidará.

Rommel asistió hace poco al programa Netas Divinas, donde las conductoras recordaron el momento tan sensible que protagonizó con su entrenadora, Ma Jin, al despedirse de los trampolines. “Nos conmoviste con esas lágrimas cuando terminas tu participación ahora en Tokio, qué importante ver a una figura como tú, más allá de lo deportivo, más allá de lo que implica la culminación de una carrera… Sí, un ser humano, sí te das cuenta de lo importante que es que veamos a un hombre, y sabes que se permite llorar”, comentó Paola Rojas, al destacar el impacto de ver a un atleta como él mostrar sin filtros su lado más sensible y vulnerable.

“La gente está acostumbrada a verme competir, de hecho, mis facciones son serias, son duras cuando compito, hasta parece que estoy enojado”, comentó Rommel. “Yo creo que durante todos estos años nadie me había visto llorar en la tele, y menos en una fosa de clavados”, reconoció el clavadista. Pero aunque admitió que este fue un momento en el que sus emociones salieron a flote, y más al saberse fuera de la competencia, no ve este recuerdo como algo negativo. “De verdad me rompí por dentro, pero no de una manera triste, fue como una culminación, de ya de adiós de gratitud”, aseguró. “Una pequeña parte sí, obviamente sí quería culminar con esa medalla, pero otra parte fue ‘¿de verdad fue el último clavado?’”, comentó. Y es que al parecer no fue sencillo asimilar que con esa participación cerraba 28 años de carrera.

“Cada clavado Majin me decía: ‘disfrútalo, concentrado y disfrútalo’, pero ya en el último fue cuando, antes de subir a las escaleras, en lo que estás haciendo tus imitaciones y todo, ahí me paré y empecé a ver a los jueces, a los demás clavadistas de trampolín y todo…”, contó Rommel detalladamente, e incluso comentó que alguien lo grabó en ese instante previo a su salto. “Me estoy apapachando, estoy así como ‘gracias’, después ya, me concentro, subo al trampolín”, continuó el clavadista, quien al parecer quería disfrutar al máximo cada minuto de su último clavado profesional. “Normalmente yo bloqueo todo, me cierro y me concentro… Pero ahí sí levanté la mirada en lo que anunciaban mi clavado… Veo por última vez el escenario, sí estaba vacío pero la verdad es que no me importó y fue Tokio 2020 y fue: ‘Esta es la última vez que lo voy a poder apreciar' y ahora sí, a tirarse el clavado y cuando caigo y fue un besito al cielo, gracias Diosito”, relató el yucateco, una narración que varias conductoras admitieron que les erizaba la piel.

Su reflexión sobre su faceta más humana y sensible

Rommel finalizó su detallada narración con aquel momento que conmovió a muchos mexicanos a través de sus pantallas. “En eso salgo y es cuando abrazo a Ma Jin… Fue un lloriqueo ahí. Ese pequeño homenaje de los entrenadores, los demás clavadistas, los jueves, la verdad es que a veces ni con medalla te aplauden, así que la verdad es que fue un momento muy simbólico en mi carrera”, admitió. Si bien en ese momento el atleta no pensó en el alcance que tendría aquella escena tan emotiva como espontánea, hoy puede reflexionar al respecto. “Somos seres humanos y aunque a veces en el momento en el que estás, el trabajo no te lo permite, si escuchas una noticia triste no puedes salir y llorar ante la cámara”, comentó dirigiéndose a Paola, quien es titular de un importante noticiero matutino y quien apoyó sus palabras. “Pero uno lo siente, y tienes que ser fuerte ante la situación pero por dentro lo sientes y hay veces que por más que lo quieras controlar se te sale, pero no tiene nada de malo llorar”, expresó.

