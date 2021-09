¡Qué grande está! América Guinart regala dosis de ternura con su nuevo posado con Cayetana

En medio del complicado momento que atraviesa la familia Fernández por la hospitalización, desde hace más de un mes, de don Vicente Fernández, hay un miembro del clan que con su ternura ha ayudado a enfrentar esta dificultad: la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández. Tal como lo publicó hace unos días su abuelo, Alejandro Fernández, -“Los problemas con la familia unida son menores y mi Cayetana para dar paz”- la bebé los ha ayudado ha hacer más llevadera la situación y donde está la pequeña, el ambiente se llena de amor y ternura. En ese sentido, esta tarde, fue su abuelita, América Guinart quien causó sensación en redes con una nueva imagen al lado de la pequeña quien cada día está más grande.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con cinco meses de edad, Cayetana es una sensación en redes sociales y así lo demostró esta tarde al acaparar todas las miradas en el último posado con su abuelita, América Guinart quien publicó una encantadora imagen donde vemos a la bebé, muy seriecita, en sus brazos. En esta foto, además de lo grande que se ve, es el gran parecido que guarda con su mamá, Camila Fernández. América aprovechó la reunión familiar que esta tarde protagonizó la familia Guinart para conocer el sexo del bebé de Julieta Guinart, una sobrina de la tapatía. Para esta especial ocasión, donde se enteraron que, en unos meses, Cayetana tendrá un primito, la bebé lució un encantador vestido de pana café que su mamá presumió en Instagram.

VER GALERÍA

Como suele hacer cada que ve a la pequeña, América compartió una encantadora imagen a su lado con la que regaló una dosis de ternura a sus seguidores con quienes cada que puede comparte detalles de su papel como abuela, una faceta que la tiene fascinada. En abril pasado, durante una entrevista con el programa De primera mano, Guinart reveló que la maternidad de su hija la hizo recordar cuando ella pasó por lo mismo: “Sí me he visto reflejada en todo, desde su boda, me acordaba cuando me había casado yo, y luego cuando salió embarazada, que estaba tan contenta con su bebé, definitivamente sí me ha hecho revivir todos esos momentos”, explicó.

El apoyo de América Guinart a su hija ha sido tan importante que Camila la describió como un ángel, así lo narró en entrevista a Ventaneando, semanas después del nacimiento de Cayetana: “Me ha aconsejado todo eh, ella es un ángel de Dios aquí en la tierra y la he visto casi todos los días, me ha ayudado en todo. Me ha dicho muchas cosas muy buenas, le canta muchísimo mi mamá, me dice qué cantarle, me aconseja también de bañarla, los pañales, ella ha sido mi maestra”, contó la cantante aquella ocasión donde confesó que su El Potrillo también está encantado con su papel de abuelo.

VER GALERÍA

Cayetana, la consentida de su abuelita

En junio pasado, América Guinart contó a las cámaras de Ventaneando lo feliz que se encuentra con la etapa de su vida que está disfrutando en la que, sin duda, Cayetana es la bendición más grande: “Estoy muy contenta por ellos, por mí también, me han dado muchas alegrías, muchas satisfacciones, ese regalo tan grande que es nos mandó Dios que es Cayetana, me tiene enloquecida de amor, la adoro, está hermosa la chiquilla y ver a Cami también contentísima, su marido es un tipazo ha sido un buen marido, ha sido un buen papá; Cami una súper mamá, no saben. A Alex y a Alexia los veo enamorados, culminando esa etapa que tuvieron de noviazgo largo, ahora ya formando su propia familia, emocionados organizando su boda religiosa, todo, yo estoy súper plena en mi vida”, reconoció la tapatía.