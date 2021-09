Ximena Navarrete sobre el episodio más difícil de su vida: ‘Siempre hay una lucecita en el camino’

En 2018, Ximena Navarrete vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al tener que enfrentar la dolorosa pérdida de su primer embarazo. Ahora, tres años después de aquel difícil episodio, la tapatía y su esposo, Juan Carlos Valladares, han sido bendecidos con una hija, que nacerá próximamente. Feliz, disfrutando del sexto mes de embarazo, la exMiss Universo abrió su corazón y, como nunca, habló en un live en Instagram de fertilidad, sobre el doloroso duelo que atravesó cuando sufrió aquella pérdida. Más sincera que nunca y con ánimos de poder ayudar a otras mujeres que están atravesando por lo mismo, Ximena confesó que su primer hijo siempre tendrá un lugar muy especial en su familia.

Durante su conversación con Mónica, titular de un blog de maternidad, Ximena confesó que desde la pérdida de su primer bebé asiste a terapia: “Eso lo he tenido desde hace tiempo, porque también era importante para cerrar el tema de la pérdida, no puedo decir cerrar”, rectificó al final. La exreina de belleza aseguró que, aunque su hijo era muy pequeño, siempre lo recuerda con mucho cariño: “Es difícil de procesar. Yo perdí a mi bebé a las 15 semanas de gestación, entonces, aunque todavía no lo sentía que daba vueltas y así, ya lo veíamos en los ultrasonidos y todo. Sí fue la verdad muy doloroso y duro, porque era un bebé muy deseado y yo sí lo cuento como parte de mi familia, lo cuento como mi primer embarazo, para mí siempre ha tenido ese lugar y lo seguirá teniendo”, explicó.

La tapatía contó que la pérdida ocurrió sólo días después de que ella y su marido posaran para nuestras páginas: “Una vez me dijeron: ‘¿Para qué lo contaste?’, o sea, esa vez que estuve embarazada, la primera, yo lo conté como una semana y media o dos antes de que lo perdiéramos. Yo ya estaba casi llegando al final del primer trimestre y me decían: ‘No lo hubieras contado, te apresuraste, así no hubieras tenido la presión de la gente preguntándote’, pero duele igual si te pregunta la gente, o no, duele lo mismo, o sea, si a mí me escriben o no me escriben, igual siento el dolor”, admitió. El hecho de atravesar la pérdida de manera pública hizo que Ximena tuviera la oportunidad de, a través de su experiencia, ayudar a otras mujeres.

Un testimonio de amor

La esposa de Juan Carlos Valladares sabe que, detrás de esta triste experiencia, hay una razón muy especial: “Tal vez por algo me pasó a mí y si puedo platicarlo y ayudarle a alguien o que alguien se sienta identificada, o que no se sienta sola como en este proceso (…) Siempre hay una lucecita al final del camino y sí, hay cosas que cuestan trabajo. Tengo un lugar especial en mi corazón para todas las mujeres que han pasado por eso, porque me siento identificada y siento que es muy duro de vivir todos estos temas, pero es simplemente acompañarnos en el proceso y yo me sentía responsable de hablarlo, de alguna manera”.

En ese sentido, Ximena reconoció que ella se muestra muy abierta respecto a ese tema, porque sabe que muchas mujeres no lo comparten por temor: “¿Por qué hablarlo?, simplemente por eso, porque pasa y hay muchísimas mujeres que conocemos y tenemos cerca, que no tenemos ni idea que han tenido pérdidas, porque realmente, muchas de estas pérdidas se dan antes de los tres meses, entonces, mucha gente todavía no ha contado la noticia de que está embarazada y tiene la pérdida y prefieren ya no contar absolutamente nada y sí son proceso muy difíciles”, explicó.