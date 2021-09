El libro que ha puesto a temblar a los Trump, de la pluma de su colaboradora más cercana

Eso de que hay que cuidarse hasta de la sombra no es tan errado en algunos casos. Si no lo crees, pregúntales a Donald y Melania Trump que se han convertido en los protagonistas de todos los titulares en Estados Unidos, pues se ha dado a conocer una noticia que nadie esperaba. Si bien, desde antes de que dejaran su posición en la Casa Blanca en enero pasado, se han escrito un sinfín de libros sobre ellos. Desde el que tuvo a la sobrina del exmandatario como autora hasta el que la supuesta amiga cercana de Melania respaldó con todo y audios de sus llamadas, pareciera que toda persona cercana a la pareja ha querido contar su parte. Pero en medio de estos ríos de tinta, hubo un anuncio que tal vez no esperaban. Stephanie Grisham, jefa del equipo de Melania y la única persona que trabajó en el equipo de los dos Trump, ha dado a conocer que será en menos de un mes cuando se publique su libro sobre la pareja.

I’ll Take Your Question Now: What I Saw in The Trump White House (Tomaré tu pregunta ahora: Lo que vi en la Casa Blanca de Trump) es el llamativo título que Stephanie eligió para esta publicación que ya está causando olas sin que nadie haya visto siquiera un extracto de ella. Las especulaciones no son pocas, pues se trata de la colaboradora más cercana de la exprimera dama y la persona que parecía más discreta dentro del equipo de Trump. Grisham lo fue todo, directora de comunicaciones, secretaria de prensa de la Casa Blanca y jefa del equipo de Melania Trump, lo que hace sospechar que estaba enterada de todo lo que pasaba en la residencia presidencial. En el Dailymail, donde se ha reportado el hecho después de que Axios diera a conocer la noticia, una fuente cercana utiliza una frase que deja claro lo que se espera: “Ella sabe dónde están escondidos todos los esqueletos, porque ella misma los escondió”, haciendo uso de un refrán popular en el idioma inglés sobre las personas que lo saben todo.

Hasta hace unas horas se creía que Stephanie era la colaboradora más leal y discreta de la pareja, sin que nadie supiera que desde hace meses trabajaba en el libro que se publicará los primeros días de octubre. En medio de todos estos reportes, lo que más ha llamado la atención de esta decisión en los medios especializados es la cercanía que se presumía la experta en comunicación tenía con Melania. Grisham renunció a la Casa Blanca en protesta de los lamentables hechos del 6 de junio y desde entonces no se sabía nada de ella, por lo que el anuncio del libro ha sido una sorpresa para todos.

El segundo libro que ha alcanzado a Melania

Grisham comenzó a trabajar con Trump en su campaña en el 2015, cuando nadie pensaba que pudiera ganar, y se mantuvo a su lado en todo momento. El título de su libro que hace uso de una frase popular en las ruedas de prensa, parece ser usada por las críticas que la mujer recibió cuando trabajó como secretaria de prensa de la Casa Blanca cuando nunca dio una conferencia.

Aunque distintos colaboradores de Trump han publicado sus libros y varios más vienen en camino, esta es la segunda vez en la que un libro hace referencia directa a Melania. El primero fue el de Melania & Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady, escrito por Stephanie Winston Wolkoff. Esta publicación causó tal controversia que Melania publicó un escrito en su sitio web negando cualquier amistad con la mujer.

