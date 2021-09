Scott Disick termina su relación con Amelia Gray Hamlin y su exsuegra, ¿celebra la noticia?

La noticia del reciente regreso a la soltería de Scott Disick continúa dando de qué hablar. Después de que una fuente cercana a Amelia Gray Hamlin, exnovia de El Lord, le confirmará a Us Weekly que la joven había sido quien terminó con la relación, nuevos detalles de la ruptura salen a la luz, como la reacción de la mamá de la modelo, Lisa Rinna, estrella de The Real Housewives Of Beverly Hills, quien compartió en redes sociales un tuit que dejó ver que cuánto se emocionó al saber que su hija terminó a Disick. Aunque ni Amelia, ni Scott han confirmado la noticia, Lisa, a su manera, lo hizo oficial, incluso, hasta reaccionó a la información de manera positiva.

Mientras la pareja guarda silencio, la mamá de la modelo, celebró el trascendido: “Scott Disick y Amelia Gray se han separado oficialmente, varias fuentes lo confirman en exclusiva a Us Weekly”, se lee en el titular del artículo. Además del link al sitio, Lisa agregó a este tuit un emoji sonriente, una clara señal de que la estrella de realidad está feliz de que su hija haya terminado con Scott. Tras la publicación, una fuente cercana a la famosa socialité dio detalles a la revista ¡OK! de por qué no estaba feliz con la relación de su hija con un hombre 12 años mayor que ella: “Lisa se casó con una estrella de cine, Harry Hamlin, y quiere lo mismo para sus hijos”. Aunque ella se hizo famosa de la misma forma que Scott, no lo veía con buenos ojos, según el informante: “Sí, ella está en un reality y tiene un gran respeto por las estrellas de realidad, pero eso no significa que quiera que su hija salga con una".

Se sabe que Lisa esperó cautelosamente el momento ideal para influir en la decisión de su hija quien, después del último escándalo de Scott, decidió terminar con la relación: “Como todas las madres que no están con quién está saliendo su hija, Lisa tenía que tener cuidado. Scott se equivocó mucho, pero cuando quedó claro que todavía estaba obsesionado con su ex, Kourtney Kardashian, fue el momento de Lisa para atacar”, comentó haciendo referencia a los mensajes que hace unos días Younes Bendjima, exnovio de Kourtney, filtró, en los que Scott se quejaba de la nueva relación de la madre de sus hijos con el baterista de Blink 182, Travis Baker.

Fue este martes, 7 de septiembre, que US Weekly, dio a conocer la noticia de que Amelia terminó la relación con Scott Disick, después de casi un año de noviazgo, se dijo que la joven estaba concentrada en sí misma y en su primera participación, como modelo, en la Semana de la Moda, en Nueva York, en próximo miércoles. Aunque no se dieron a conocer las causas, se sabe que la separación ocurrió en los mejores términos: “Amelia rompió con Scott durante el fin de semana. Scott estuvo de acuerdo en que, siente que necesita estar soltero en este momento. Se divirtieron mucho juntos, pero nunca iba a ser una relación a largo plazo”, comentó una fuente a E! News hace unas horas.

¿Kourtney tuvo que ver en la ruptura?

Mientras Scott termina su segunda relación formal, tras su ruptura con Kourtney, la mayor de las Kardashian vive una de las etapas más felices de su vida con Travis Baker, con quien durante el verano viajó a México y, hace unos días, a Italia, visita que provocó revuelo, no sólo entre sus fans, sino también entre sus exnovios quienes acapararon los titulares luego de que Younes ventilara mensajes directos que Scott le envió mientras Kourt y su galán estaban en Venecia: “¿Esta chica está bien? Hermano, pero qué es esto. En medio de Italia”, se leía en el mensaje que le escribió Scott al modelo argelino quien le respondió publicándolo en sus historias: “No me importa mientras ella sea feliz. PD: no soy tu hermano”. El modelo remató escribiéndole a Scott: “Mantén la misma energía que solías desplegar conmigo públicamente, en privado. No podía perderme esta. He estado jugando durante demasiado tiempo, cansado de quedarme callado y ser el buen tipo”, finalizó Younes. ¿Será que este escándalo tuvo que ver con la decisión de Amelia de terminar con Scott?