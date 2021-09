Adrián Uribe celebra su cumpleaños entre amigos y con el amor de su esposa

El último año en la vida de Adrián Uribe ha estado sin duda lleno de emociones. Si bien ha pasado por momentos difíciles, también le ha tocado disfrutar de las mayores alegrías que alguien puede tener: casarse y convertirse en padre (nuevamente). El actor se encuentra celebrando su cumpleaños, y los festejos no se han hecho esperar, el primero de ellos fue organizado, de manera anticipada, por la producción de ¿Quién es la máscara?, el programa cuya que conducirá en su segunda edición. Tras una lluvia de felicitaciones por parte de sus compañeros en el foro, el también comediante inauguró oficiamente su día junto a su amigo Omar Chaparro, quien no sólo estuvo con él en los primeros minutos de su cumpleaños, sino que hasta le cantó las tradicionales Mañanitas. Entre todas las felicitaciones obviamente no podía faltar la de Thuany Martins, la guapa esposa de Adrián. La modelo de origen brasileño tomó sus redes sociales desde temprano para dedicarle a su marido unas setidas palabras y compartir algunas imágenes junto a él. "¡Feliz cumple amor de mi vida! Te amo", escribió en su cuenta de Instagram. Este mensaje no pasó desapercibido para él, pues no tardó en responderle: "Muchas gracias amor de la mía. Gracias por darme mi mejor regalo de cumpleaños… ¡a nuestra hija! ¡Te amo esposa!", comentó el actor, refiriéndose a su pequeña Emily, quien celebrará su primer cumpleaños el próximo mes. Haz click en el video para ver más del festeho cumpleañero de Adrián.

Loading the player...