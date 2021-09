Jessica Chastain responde a su comentado video con Oscar Isaac

El video que protagonizaron Jessica Chastain y Oscar Isaac se volvió el gran momento viral del Festival de Venecia -si todavía no lo ves, te estás perdiendo de la sensación de las redes sociales de las últimas semanas-. La gran pregunta surgió inmediatamente, ¿había algo entre los dos actores? La respuesta era clara, no, cada uno de ellos está casado con su propia pareja y se encontraban simplemente promocionando su nueva serie Scenes From A Marriage. Además de que quedó al descubierto la amistad de más de dos décadas de los protagonistas, quienes se conocieron por primera vez cuando eran estudiantes de la prestigiada academia Julliard. Si bien, Jessica ya había hecho un par de guiños a través de sus redes sociales al revuelo que estaba protagonizando, ha sido hasta ahora que ha respondido a las múltiples especulaciones que se desataron.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Con quién está casada Jessica Chastain?

La romántica boda veneciana de Jessica Chastain y Gian Luca Passi de Preposulo

Durante su entrevista con el show matutino Today, no podían dejar de preguntarle sobre la escena que protagonizó. “Estamos actuando, pero también, Oscar y yo hemos sido amigos, fuimos juntos a la universidad, así que hemos sido amigos más e la mitad de nuestras vidas”, explicó haciendo referencia a la relación que han forjado desde sus años de estudiantes y que solamente se ha fortalecido con los dos proyectos en los que han trabajado juntos en su carrera.

Eso sí, no negó que el video tiene lo suyo: “Solamente déjenme decir que, este es un video en cámara lenta, y todo mundo es súper sexy en cámara lenta”. Mostrando su buen sentido del humor, Jessica continuó: “Pienso que es muy gracioso porque cuando lo ves en velocidad regular, estoy viendo completamente al frente y él me voltea a ver, y solamente va como a darme un beso en el codo, y el mismo tiempo yo voy a darle un abrazo. Así que de la nada, su cara termina en mi axila. Él bromeó al respecto. ¡Miren, está sonriendo ahí! Todos los fotógrafos se empezaron a reír y fue como, ‘¿Qué acaba de pasar?’”.

VER GALERÍA

Totalmente relajada sobre lo que se vio en la imagen, la pelirroja continuó entre risas: “Todos hemos estado encerrados en nuestra casa por tanto tiempo. Cuando este video se hizo viral fue como, la gente necesita ver a otra gente tocándose y abrazándose”. Y sí, solamente en la cuenta de HOLA.com México de Tiktok, el clip tiene en un par de días más de 315,000 visualizaciones y los comentarios no podrían ser más entretenidos. Aprovechando la popularidad que el clip cobró en redes, Jessica compartió una imagen de Morticia y Homero Adams en pleno beso del brazo con la fecha del estreno de la serie.

Jessica Chastain cuenta cómo el maquillaje de una película le arruinó la piel

¿Con quiénes están casados los actores realmente?

Jessica se casó en el 2017 con el ejecutivo del mundo de la moda y conde italiano Gian Luca Passi de Preposulo. Después de cinco años de relación, la pareja contrajo matrimonio en Venecia, precisamente el mismo lugar en donde se ha dado este nuevo video. Se cree que se conocieron en el Festival de Cannes en el 2012 y aunque Chastain no tenía planes de llegar al altar, cinco años después se dieron el ‘sí, acepto’. “Cuando conocí a mi marido por primera vez, él sabía que el matrimonio no era algo en lo que estuviera interesada. Y después, como nos fuimos conociendo, la idea del matrimonio cambió para mí. Hay algunas cosas que vale la pena celebrar, él vale la pena celebrarlo”, confesó la actriz al Wall Street Journal poco tiempo después de su enlace. Por su parte, Oscar se casó también en el 2017 con la guionista Elvira Lind, con quien tiene dos hijos.

VER GALERÍA