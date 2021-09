Patricia Bernal, madre de Gael García, habla emocionada de la próxima llegada de su nuevo nieto: 'Estoy feliz'

Considerado uno de los mexicanos con más proyección internacional en el mundo del cine, Gael García siempre está enfocado en sus proyectos en la pantalla. Sin embargo, hace casi dos meses, el nombre del actor acaparó los titulares por una buena nueva nada relacionada con su carrera, sino con su vida personal. Y es que Fernanda Aragonés, con quien mantiene una sólida relación desde hace un par de años, anunció su primer embarazo junto al intérprete, noticia que, como era de esperarse, emocionó mucho a los amigos y seguidores de la pareja. Días después de este anuncio, el Charolastra se refirió por primera vez a esta nueva paternidad, reconociendo estar muy contento. Ahora ha sido la madre de actor, Patricia Bernal, quien se ha hablado ilusionada sobre el próximo nacimiento de su nieto, anticipando que buscará estar presente en aquel momento tan especial.

Patricia confesó estar muy feliz por convertirse en abuela de nueva cuenta, pues tiene ya dos nietos, los hijos que Gael tuvo con una expareja. “Pues muy bien, muy feliz, él está feliz, yo también”, comentó la actriz en un encuentro con la prensa retomado en el programa Ventaneando. Al ser ya una experimentada abuela, la estrella de telenovelas fue cuestionada sobre si los sentimientos son distintos ahora que han pasado varios años desde que recibió a último nieto. "Pues no, es lo mismo lo que se siente, es un honor tener nietos y estoy feliz por tener uno más”, aseguró. La intérprete reveló que, aunque su hijo ha estado ocupado trabajando, sí ha podido tener contacto con él. “Él está feliz ahora, va a ser papá y está encantado de la vida”, aseguró.

Aunque aún no se conocen los detalles sobre dónde nacerá el bebé, la actriz dijo estar dispuesta a trasladarse al lugar a donde sea necesario, inclusive si es en la ciudad de Nueva York, donde Fernanda está instalada desde hace tiempo, y a principios del presente mes celebró su baby shower en compañía de algunos amigos. “Pues sí, espero que sea allá o acá, no sé dónde, pero creo que estaremos ahí, ¡claro que voy a estar!”, dijo entusiasmada. Dada la situación actual derivada de la pandemia, Patricia confió en que, con las medidas de precaución adecuadas, no exista ningún riesgo en la inminente llegada del tercer hijo de Gael. “No creo que haya riesgo, creo que se tomarán todas las medidas para que no haya ningún riesgo y todo va a salir bien, eso espero, que ella esté bien y que el embarazo también”, agregó la intérprete.

La sorpresa para los fans de Gael

El pasado 9 de julio, Fernanda Aragonés compartió la feliz noticia de su embarazo, el primero junto a Gael. La comunicóloga y socialité posó presumiendo su crecido baby bump en un reportaje publicado en la revista LBeaute, donde dio detalles de su dulce espera: “Estoy muy consciente de lo asombroso e importante que es poder crear vida. Creo que es por eso que me siento guapa y más segura que nunca”, comentó entonces.

Días después, durante la promoción de su película Viejos, Gael expresó su sentir tras la buena nueva dada a conocer por su novia. Si bien el actor suele ser reservado en lo concerniente a su vida personal, en esta ocasión no pudo contener la sonrisa cuando lo cuestionaron sobre su nueva paternidad. “Bien, muy bien, gracias. Todo bien, sí, ando muy contento de verdad, muchísimas gracias por eso”, dijo ante las cámaras de Ventaneando, sin ahondar en más detalles sobre el embarazo de Fernanda. El bebé que viene en camino será el tercer hijo del actor, pues fue en su pasada relación con la argentina Dolores Fonzi que procreó a Libertad y a Lázaro, de 10 y 12 años respectivamente. Por su parte, será el segundo para Fernanda, quien es mamá de Emilia, de 12 años, y a quien tuvo en el pasado junto a su expareja, Alex Esparza.

