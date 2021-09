María Levy narra uno de los episodios más complicados de su vida: 'Acabé en el hospital'

Gracias a su popularidad en redes sociales, María Levy ha tomado la iniciativa de compartir con sus fanáticos mensajes positivos acerca de la aceptación y el amor propio, una etapa que incluso la ha llevado a contar sus propias experiencias. Así como en días pasados reveló el complicado contexto detrás de sus fotografías con más “me gusta”, ahora la nieta de Talina Fernández ha abierto su corazón para hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando a los 18 años, en su afán por lucir más delgada, tomó una decisión que la puso en riesgo, según confesó la joven, quien en este instante se siente orgullosa de la madurez con la que ha podido asumir cada instante.

Con la sinceridad que la caracteriza, María relató aquel suceso que recuerda con toda claridad, luego de que uno de sus seguidores en Tik Tok le lanzara una pregunta: “¿Qué es lo más extremo y peligroso que llegaste a hacer para verte flaca?”, se puede leer en la publicación que minutos después fue eliminada por la plataforma. “A los 18 años me fui de viaje a Cancún con todos mis amigos para celebrar y obviamente me tenía que ver al cien…”, dijo en los primeros segundos, ilustrando el momento con una fotografía en la que aparece en bikini. “Si la ves, dices: ‘Está bien, hace ejercicio, come saludable’. La realidad es que no estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso, que son horribles…”, contó.

A continuación, María ahondó en los detalles de ese relato, compartiendo que debido al consumo de ese producto atravesó por una crisis de salud, a partir de la cual reflexionó sobre la importancia de cuidarse sin ponerse en riesgo. “Al tercer día me dio una sobredosis. Acabé en el hospital a punto de morirme. Neta hoy lo pienso y no vale la pena. De verdad, no vale la pena. Nada vale sacrificar tu salud…”, apuntó la también fotógrafa a lo largo del clip, el cual acaparó la atención de sus seguidores acumulando miles de reproducciones. “Somos mucho más que nuestro cuerpo y nuestro aspecto físico. Este cuerpo es nuestra casa y lo tenemos que cuidar, honrar y proteger”, afirmó al final de su publicación.

El incondicional apoyo de su abuela, Talina Fernández

Meses atrás, María habló en televisión de los trastornos alimenticios por los que atravesó durante la adolescencia, un instante que pudo superar no solo a la fuerza de voluntad que tuvo en su momento para salir adelante, sino también gracias al apoyo incondicional que le brindó su abuela, Talina Fernández, quien ha sido desde siempre su mejor cómplice. “Me acompañó, obviamente, mi abuela que de verdad que Dios la bendiga, a parte a su edad, yo le debo mucho…”, explicó la también hija de la fallecida Mariana Levy en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, espacio en el que se mostró transparente al abordar este aspecto de su entorno privado.

Pero más allá de las dificultades, María se siente muy orgullosa de sus logros y de la manera en que logró recorrer ese camino, sintiéndose el día de hoy enteramente motivada. “(Sufrí) De todos los tipos de trastornos alimenticios anorexia, bulimia, vigorexia, obsesiva con todo lo que comía, con todo lo que no comía, o sea, pesadísimo, pero como en un libro que leí y que me encanta, el de Siddhartha, a mí me sirvió justo atravesar por todo lo que no, para saber qué sí, entonces lo veo como un gran aprendizaje que me ayudó a estar en la posición en la que estoy hoy”, comentó agradecida durante la charla con el programa de espectáculos.

