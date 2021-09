Eduardo Capetillo Jr. sobre las comparaciones con su papá: 'Me siento orgulloso'

Sin duda alguna, los hijos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no solo heredaron lo mejor de los genes de ambos, sino que además también son poseedores de un gran talento, algo que han demostrado en más de una ocasión a través de sus redes sociales, donde los hemos podido ver cantando, actuando y hasta posando como todos unos profesionales. De hecho, recientemente, el mayor de sus retoños, Eduardo Jr., reveló que está a punto de iniciar su carrera como actor, con un proyecto muy especial del que no ha revelado mayores detalles. Como era de esperarse, las comparaciones no se han hecho esperar. Y es que sin duda, el joven de 27 años ha hecho recordar a muchos a los primeros años de carrera de su padre, algo que sin duda llena de orgullo a Eduardo, a quien no le molestan en lo absoluto que lo comparen con su famoso padre.

Así lo reveló durante un reciente encuentro con la prensa, en donde además de compartir detalles de su primer proyecto actoral, también se refirió a las comparaciones de las que ha sido objeto en las últimas semanas. “Hay una sorpresa que ya pronto les podremos compartir, ahorita no puedo, pero sí va a ser una sorpresa muy padre, muy bonita”, comentó el guapo intérprete sobre sus planes de seguirle los pasos a su papá, en declaraciones retomadas por Las Estrellas.

Respecto a las personas que lo comparan con su guapo padre, Eduardo Jr. dijo apreciar este tipo de comentarios, además de asegurar que para nada le molestan, pues al final lo están comparando con alguien a quien ama y admira mucho. "Pues no sé si (tomármelo) como un halago, tampoco lo tomo como algo malo, creo que me siento orgulloso de que me puedan comparar con mi papá porque es una persona que admiro muchísimo en todos los aspectos… Obviamente que te comparen con alguien que tú admiras da orgullo", comentó convencido, dejando en claro el gran respeto que siente por el actor y cantante.

La dura reflexión de Eduardo Capetillo sobre la relación con su hijo

Hace unos meses, Eduardo Capetillo compartió una conferencia virtual en la que destapó aspectos muy personales sobre su vida, evocando aquel instante en que su hijo, Eduardo Capetillo Jr, daba sus primeros pasos en la música. Sin embargo, ese bello episodio ha sido de profunda reflexión para el intérprete, quien ha logrado cada día convertirse en una mejor persona. “Recuerdo hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario. Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado y apenas podría hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida…”, dijo, un emotivo discurso que provocó las lágrimas de Biby, quien escuchaba muy atenta las palabras de su marido.

Pero fue gracias a ese mágico acontecimiento que Eduardo pudo hacer una fuerte, -y pública-, declaración de amor por su hijo, cumpliendo uno de sus más grandes sueños, en el que la música y su pasión por la interpretación jugaron un papel primordial. “Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma…”, dijo Capetillo, sellando este encuentro con un gran abrazo.

